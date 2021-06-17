16 июня на 158 километре автодороги Ош — Баткен была зарегистрирована авария. Погиб гражданин Узбекистана, еще двое доставлены в больницу с различными травмами и сейчас находятся в реанимации.

По информации МЧС, несчастный случай произошел на отрезке дороги села Жаны-Чек Кадамжайского района. У легкового автомобиля марки BMW лопнуло колесо, вследствие чего он перевернулся.

В результате аварии погиб 43 летний мужчина — он был гражданином Узбекистана. Еще двоих увезла карета скорой помощи в отделение реанимации Кадамжайской территориальной больницы.

Ранее из-за участившихся аварий на дорогах 14 июня президент Садыр Жапаров поручил МВД усилить меры по предотвращению ДТП. Он призвал граждан соблюдать правила дорожного движения, водителей — быть осторожными на дороге, уважать пешеходов и других участников дорожного движения.

Не так давно в аварию чуть не попал и сам президент. 4 июня одна из машин, сопровождающих Садыра Жапарова, разбилась на дороге в селе Ананьево Иссык-Кульской области. Врач президента погиб, три человека получили ранения. Сам Жапаров находился в другой машине и не пострадал.