Алмаз Бакетаев, первый вице-мэр Бишкека по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, освобожден от должности. Вместо него вице-мэром назначен Жамалбек Ырсалиев. Соответствующее распоряжение подписал и.о. мэрв Бишкека Бактыбек Кудайбергенов.

Как сообщает пресс-служба мэрии, Бакетаев был уволен в связи с его переводом на другую должность. Кроме того, Максатбек Сазыкулов стал вице-мэром по экономике и финансам.

Кто такой Ырсалиев

Жамалбек Ырсалиев родился в 1975 году в селе Джерге-Тал Нарынской области. В 2009 году он окончил Международную академию права, финансов и делового администрирования по специальности «Юриспруденция». Затем он учился в Академии народного хозяйства и государственной службы в России по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Ырсалиев был членом крестьянского хозяйства Тогуз-Булак с 1994 по 1998 год. С 1998 по 2013 год был главным редактором газет «Исламская культура», «Тенир-Тоо-Дордой» и журнала «Замандаш». С 2013 по 2015 год работал директором Департамента социального питания при мэрии города Бишкек. Затем был депутатом Бишкекского городского совета 26-го созыва.

Кто такой Сазыкулов

Максатбек Сазыкулов родился в 1977 году. С 1994 по 1999 годы учился в Кыргызском национальном университете имени Жусупа Баласагына. Позже он окончил аспирантуру в том же университете. С 2012 по 2014 год учился в Международном университете Японии. С 2017 по 2021 год учился в Академии государственного управления Кыргызстана.

Сазыкулов занимал ряд государственных должностей с 1994 года. Последнее его кресло было в отделе развития Российско-Кыргызского фонда развития.