Жюри мирового конкурса The Sigma Data Journalism Awards 16 июня объявило победителей. В их число вошла работа дата-журналисток «Клоопа» Анны Капушенко и Савии Хасановой о фемициде в Кыргызстане. Журналисты из Кыргызстана впервые удостоились награды этого престижного конкурса.

В 2021 году в конкурсе победили 13 различных проектов, в их числе исследование журналисток из Кыргызстана. Общий призовой фонд составил $5000, которые будут распределены между всеми победителями.

В этом году на конкурс подавались 545 проектов из 68 стран мира. 140 проектов вошли в шорт-лист.

О чем исследование журналисток из Кыргызстана?

Авторки проекта исследовали, кто и как убивает женщин в Кыргызстане. Уникальность исследования в том, что до этого никто никогда не изучал каковы закономерности и основания для убийств женщин в Кыргызстане.

Используя данные, собранные из различных источников, дата-журналистки доказали, что убийства женщин — основное следствие систематического насилия в семье. Проект ввел термин «фемицид» в медиапространство не только в стране, но и в Центральной Азии.

«Детально изучив убийства женщин, мы смогли идентифицировать более 300 случаев фемицида в Кыргызстане с 2008 года. На самом деле этих случаев гораздо больше. Наш анализ показывает, что в 75% случаев фемицид совершил человек, который был знаком с убитой женщиной — интимный партнер, родственник или приятель. Причем чаще всего убийства совершались именно мужьями. Только в 11% случаев убийство женщины было совершенно незнакомым человеком», — говорится в статье.

Жюри назвали исследование «прекрасным примером использования передовых навыков журналистики данных для расследования и разоблачения одного из самых ужасных преступлений в Кыргызстане: убийства женщин». Члены жюри считают, что это пример «упорной журналистики, которая вдохновит на перемены».

«Журналисты “Клоопа” опубликовали выдающиеся результаты расследования и работы с данными за последние десять лет, несмотря на то, что они постоянно преследуются одним из самых коррумпированных и репрессивных правительств в мире», — заявили жюри.

Над проектом работали:

Иллюстрации: Алина Печенкина

Скрейпинг новостей: Эдиль Байызбеков

Редактура: Азиза Раимбердиева

Перевод на кыргызский: Алмир Алмамбетов и Кайрат Замирбеков

Перевод на английский: Фонд Respond Crisis Translation

Кто еще выиграл The Sigma Data Journalism Awards?

Портфолио команды дата-журналистов Reuters из Сингапура.

«Одна из наших задач — сделать сложные наборы данных понятными и через них рассказывать истории. Дизайн — ключевой компонент, делающий данные понятными читателю. Reuters уделяет пристальное внимание тону и тематике, выраженным в дизайне рассказа. Reuters стремится наладить визуальную связь между аудиторией и контентом до того, как человек прочитает хоть одно слово», — говорится в описании портфолио команды.

Издание BuzzFeed News из США с проектом о преследовании мусульман в Китае.

Расследование BuzzFeed News, основанное на тысячах спутниковых изображений, показывает растущую в Китае инфраструктуру для лишения свободы мусульман и их длительного содержания под стражей.

«Китай тайно построил множество новых огромных тюрем и лагерей для интернированных за последние три года, резко усилив свою кампанию против мусульман. BuzzFeed News выявил более 260 зданий, построенных с 2017 года и имеющих признаки мест для содержания под стражей», — говорится в расследовании.

Строительство лагерей в Китае на спутниковых картах.

Проект The Guardian Nigeria и еще нескольких фондов под названием «Картография Макоко».

Макоко — уникальная городская трущоба в Африке, треть домов которого построена на сваях в лагуне у материковой части Лагоса, куда можно добраться только на каноэ. Остальная часть поселения находится на болотистой местности с плохой канализацией и небольшим количеством коммунальных услуг.

По оценкам, в Макоко проживает 300 000 человек, но правительство и жители утверждают, что эта цифра выше. Цифры нечеткие, потому что эта область отображается на картах как почти пустое пространство.

Белое пятно на карте означает, что власти никогда не выделяют Макоко адекватные ресурсы или, что еще хуже, используют неосведомленность, чтобы захватить землю и выселить жителей. Участники проекта составили карту Макоко с помощью дронов и работы с местными жителями. В течение всего проекта 990 изображений, снятых дронами, были загружены в OpenStreetMap и Java OpenStreetMap.

Трущоба Макоко в Африке.

Издание CORRECTIV из Германии с проектом о том, как правые экстремисты используют Instagram для вербовки.

Для большинства людей мир в Instagram красочный и безобидный: пользователи публикуют атмосферные фотографии природы, советы путешественникам, рецепты или милые картинки животных.

Но в Instagram есть другой мир. Мир, в котором девиз: «Быть ​​белым – это здорово». В котором тысячи правых экстремистов питают веру в то, что Германия и Европа подвергаются нападению. Мир, в котором белым женщинам не рекомендуется «смешиваться».

Правые экстремисты умеют маскироваться и использовать очевидные слабые места в алгоритме Instagram. Они разработали стратегии привлечения внимания безобидными изображениями и хэштегами, чтобы широко распространять радикальный контент и вербовать молодых сторонников.

Исследование данных впервые показывает, насколько хорошо правые экстремисты используют Instagram для вербовки молодых людей — сама платформа ничего с этим не делает.

«Малыш рядом с неонацистским мотивом. Добро пожаловать на темную сторону Instagram», — говорится в статье.

Издания Pointer (KRO-NCRV), De Monitor (KRO-NCRV) из Нидерландов с проектом «Книги о недвижимости немецких оккупантов»

Во время Второй мировой войны немецкие оккупанты зарегистрировали украденную еврейскую недвижимость в Нидерландах. Книги об этой недвижимости были оцифрованы лишь недавно.

Пойнтер исследовал более 7.000 сделок с еврейской собственностью и рассказал истории людей, которые вернулись с войны и обнаружили, что их дома заняты новыми хозяевами. Брокеры, нотариусы и покупатели этой собственности заработали десятки миллионов евро на такой мародерской торговле.

Журналисты обнаружили, что многие муниципалитеты никогда не исследовали собственное темное прошлое. В результате публикаций Пойнтера более сорока муниципалитетов начали расследование своей роли в этих сделках. В некоторых случаях муниципалитеты сами покупали недвижимость, препятствовали восстановлению прав или впоследствии взимали налоги с возвращающихся еврейских владельцев.

Заглавная иллюстрация к проекту.

Портфолио Джона Берна-Мердока из Financial Times Великобритания.

Джон Берн-Мердок разработал уникальный трекер того, как будет распространяться коронавирус в некоторых странах Европы. Его трекер прогнозировал как будет развиваться ситуация в Великобритании, Франции и Германии.

Также он сделал исследование об избыточной смертности, которое показало, что число погибших от коронавируса в мире может быть на 60% выше, чем сообщают власти. Статистика смертности показывает, что количество смертей превышает нормальный уровень в 14 странах, исследованных Financial Times.

Издание Convoca из Перу с цифровой платформой о горнодобывающей отрасли.

Convoca Deep Data — самая амбициозная цифровая платформа, которую когда-либо разрабатывала Convoca.pe. Эта платформа собирает актуальную информацию о горнодобывающей и углеводородной промышленности в Перу.

Для разработки этой платформы авторы обработали 2,4 миллиона данных и проанализировали информацию, которая датируется столетней давностью, а также показатели, которые измеряют, например, уровень несоблюдения экологических и трудовых норм за последние 15 лет.

Заглавная иллюстрация к проекту.

Издание Agência Lupa и Google News Initiative из Бразилии с уникальным инструментом визуализации данных о смертности от COVID-19.

No epicentro – это инструмент визуализации данных, созданный с целью показать масштаб смертности от COVID-19 в Бразилии. До 5 января 2021 года в стране из-за Covid ‑ 19 умерло более 196 000 человек. Но это трудно визуализировать, поэтому авторы подумали: а что, если бы все эти смерти произошли рядом с читателями? Поскольку основные вспышки Covid ‑ 19 произошли в крупных городах, многие бразильцы не видели последствий болезни в своей повседневной жизни. Моделирование было создано, чтобы облегчить понимание масштаба потерь.

Вход в проект.

Издание The Atlantic из США с проектом по отслеживанию данных о коронавирусе.

Проект отслеживания COVID в The Atlantic — это кропотливая работа по ежедневному сбору данных о пандемии коронавируса из по всей территорий США.

Проект стал самым надежным источником данных о коронавирусе в США, заполнив пробел, оставленный федеральным правительством. Данные из проекта использовались Белым домом, в тысячах новостных статей и передач, а также в сотнях научных и медицинских статей в самых престижных журналах.

Издание The New York Times из США с проектом о чистом воздухе в Нью-Дели.

Авторы измерили уровень загрязнения воздуха, которым дышали двое детей в Нью-Дели. Они следовали за детьми по городу в обычный день, чтобы увидеть, как неравенство в благосостоянии влияет на то, каким воздухом они дышат.

В то время как плохое качество воздуха в Дели хорошо известно, различия в индивидуальном воздействии, основанные на классе или обстоятельствах, плохо изучены. Мону, который живет в трущобах и ходит в школу по улице, подвергается примерно в четыре раза большему воздействию загрязненного воздуха, чем Амья, чья школа и дом оснащены очистителями воздуха.

Мону и Амья.

Издание ABC News из Австралии о неправомерных действиях полиции при расследовании сексуального насилия.

Проект Rough Justice — наиболее подробное национальное расследование о неправомерных действиях полиции в отношении сексуальных посягательств, о которых сообщалось в Австралии.

Данные о сексуальных посягательствах в Австралии обрабатываются отдельно в восьми штатах. У каждого штата есть свои определения и система классификации, но все восемь страдают от жалоб на ненадлежащее ведение полицией расследований сексуальных посягательств.

Rough Justice — единственный проект, объединяющий записи из всех восьми юрисдикций и более 450 полицейских команд в единую национальную картину.

Визуализация проекта.

Издание High Country News из США и несколько фондов с проектом о захвате земель коренных народов.

Исследование авторов показывает, как захваченные земли коренных народов распределялись между университетами по все стране. Продажа таких земель помогала университетам получать прибыль. Некоторые учебные заведения до сих пор владеют участками, где ведется добыча полезных ископаемых, и продолжают получать прибыль с них. Авторы нашли приблизительно 11 миллионов акров земель, отобранных у почти 250 племен коренных народов.

О конкурсе

The Sigma Data Journalism Awards — это конкурс, посвященный лучшим специалистам в области журналистики данных со всего мира. Уже второй год он работает для того, чтобы расширить возможности журналистов, работающих с данными.

В 2021 году награда Sigma Awards была посвящена высочайшим достижениям в области журналистики данных о пандемии, а также проектам, охватывающим такие темы, как политика, спорт или окружающая среда.

Впервые конкурс прошел в 2020 году — тогда жюри рассмотрели 510 заявок из 66 стран мира.