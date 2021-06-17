Житель Ноокатского района Ошской области подозревается в распространении экстремистских сообщений на фейсбуке. ОВД Кадамжайского района Баткенской области установило, что житель делился религиозной информацией, которая запрещена на территории страны, в социальной сети.

Пресс-секретарьба УВД Баткенской области Дамира Юсупова сообщила, что сотрудники службы по борьбе с экстремизмом Кадамжайского РОВД нашли аккаунт, который регулярно делился материалами экстремистской организации. Это были материалы «Хизб ут-Тахрир-аль-Ислами», деятельность которой запрещена на территории Кыргызстана.

По данному факту было заведено дело по статье «Подготовка и распространение экстремистских материалов». В ходе следственных мероприятий было установлено, что страницей пользуется 56-летний житель Ноокатского района Ошской области. 15 июня милиционеры провели обыск в его в доме.

В результате в доме были найдены 5 книг, три листовки, диск и телефон, принадлежащие вышеуказанной экстремистской организации. Все найденные вещи были изъяты в качестве вещественных доказательств.

Фото: УВД Баткенской области Фото: УВД Баткенской области Фото: УВД Баткенской области

Назначены соответствующие экспертизы. По словам Юсуповой, милиция не может задержать жителя, так как еще не готовы результаты экспертиз.