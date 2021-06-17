17 июня в парламенте Кыргызстана приняли в третьем чтении законопроект, который обяжет все НКО обнародовать отчетность о работе — включая бухгалтерские документы, счета и имущество организаций, личные данные сотрудников.

Организации и так предоставляют отчеты в налоговую службу Кыргызстана, в Нацстатком и другие госорганы. Законопроект же сделает всю эту информацию доступной всем. «За» проголосовали 83 депутата, «против» — 10 нардепов.

О последствиях этого шага в своем телеграм-канале сообщил нардеп Дастан Бекешев. По его мнению, дублирование информации и полное отсутствие коммерческой тайны негативно скажется на обычных кыргызстанцах.

«Это приведет к тому, что многие [НКО] начнут работать подпольно, многие НКО, в том числе международные организации тоже могут закрыться, тот же «Сорос», потому что у них регистрация как НКО. Это значит, что донорская помощь будет сокращаться, плюс прибавится безработица — в этом секторе работает много наших граждан. Вот это жалко, у нас депутаты не производят что-либо полезное, а берут и все больше и больше плюсуют безработицу. К сожалению, так происходит», — заключил он.

Теперь законопроект должен подписать, либо отправить на доработку, либо наложить на него вето Садыр Жапаров.

Что это за законопроект?

Инициаторы законопроекта хотят, чтобы некоммерческие организации сдавали правительству детальный отчет о том, сколько денег они получают от доноров и на что именно они их расходуют. При этом каждая НКО в Кыргызстане итак обязана ежегодно сдавать отчеты в Налоговую, Соцфонд и Нацстатком.

По задумке автора, этот отчет будет публиковаться на новом госпортале при Министерстве юстиции и будет доступен любому человеку. НКО должны сделать открытой информацию об имуществе организации, о штате сотрудников и даже об их зарплатах.

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Правительство Кыргызстана уже заявило, что на создание такой информационной системы для отчетов потребуется много времени и денег, связанных с увеличением числа проверяющих сотрудников и закупкой оборудования. А проверить эти отчеты от тысяч организаций на соответствие с реальными данными будет практически невозможно и это даже не входит в компетенцию Минюста.

При этом в справке-обосновании законопроекта утверждается, что для его воплощения не нужно выделять денег — очевидно, что это неправда.

Если НКО не будут публиковать детальные данные о своих расходах и доходах или будут опаздывать со сдачей отчетов, государство сможет их закрыть.

Депутат Бактыбек Райымкулов, инициатор законопроекта, продвигает его как закон, который «защитит кыргызскую государственность от вмешательства других стран, сохранит традиции и культуру народа».

Подробнее о законопроекте можно узнать здесь:

Кто такой Бактыбек Райымкулов?

Бактыбек Райымкулов пришел в парламент в 2015 году от фракции «Республика — Ата-Журт». До прихода в парламент Райымкулов три года работал акимом Панфиловского района Чуйской области.

За время работы в парламенте, согласно порталу Жогорку Кенеша, кроме законопроекта об ужесточении правил работы для НКО, он самостоятельно инициировал только один законопроект о госзакупках. Вместе со своими коллегами Райымкулов разработал еще несколько законопроектов.

Бактыбек Райымкулов в начале 2021 года активно участвовал в митинге в Оше* в поддержку экс-зампреда таможни Райымбека Матраимова. В ответ на замечание в свой адрес и адрес соратников по митингу из парламентариев со стороны нардепа Бекешева Райымкулов в стенах парламента обматерил идейного оппонента.

*28 февраля 2021 года в Оше прошла акция в поддержку Райымбека Матраимова, заключенного под стражу по обвинению «в отмывании преступных доходов». Участники митинга требовали оправдать и выпустить на свободу Матраимова, ранее признавшего вину в коррупции в суде и возместившего государству 2 млрд сомов. Нардеп же заявил, что Матраимов не виноват, и обвинил в его задержании представителей гражданского общества, а также озвучил призывы против деятельности НПО и некоторых СМИ в Кыргызстане.

После этого Райымкулов вместе с еще одним недавно пришедшим в парламент депутатом Шайлообеком Атазовым начали обращаться к торага и к представителю президента в парламенте с требованием провести третье чтение для законопроекта и ограничить работу НКО. Они говорили, что НКО «подрывают традиционные ценности и могут уничтожить государство».