Сегодня, 17 июня, в парламенте должны были заслушать информацию кабинета министров о принятии в стране антикризисных мер.

Депутаты возмутились тем, что председатель кабмина Улукбек Марипов не явился на заседание и предложили объявить ему вотум недоверия*.

*В новой Конституции, которую 5 мая подписал президент Садыр Жапаров, нет статьи о том, как Жогорку Кенеш может рассмотреть вопрос о выражении вотума недоверия правительству или председателю кабинета министров.

Согласно новой Конституции, исполнительную власть страны — кабмин — возглавляет президент. Так, председатель кабмина может уйти с должности по собственной инициативе после того, как заявление о его отставке подписал глава государства.

«На Комитете конкретное решение должны принять. Будет это объявление вотума недоверия или же признание того, что кабмин четко не выполнил свою работу. Тогда будет серьезней. Вчера депутат Бакыт Райымкулов выступал, он [Марипов] ответил нашему коллеге через прессу. Он разговаривает с нами через прессу. Перед назначением как он говорил? Как дедушка говорил, обращался к акимам с призывом чистить арыки. В итоге мы видим, что нет результатов. Воды нет», — сообщил депутат Бакыт Торобаев.

Торобаев напомнил также о высказываниях* Марипова о канале Кайырма в Баткенском районе.

*Депутат, вероятно, имеет в виду заявление Марипова перед нардепами при обсуждении его кандидатуры на пост главы правительства. Тогда Марипов заявил, что часть канала, через который пополняется Торткульское водохранилище, перешла Таджикистану.

Однако позже в правительстве объяснили, что в своём выступлении Марипов «озвучил именно проблему распределения водных ресурсов по соглашению, подписанному 16 мая 1991 года»

Сам Марипов 7 февраля записал видеообращение по поводу Торткульского водохранилища. И предположил, что это некие силы распространяют недостоверную информацию, а на самом деле он имел в виду канал Кайырма, который находится в 500-600 метрах от Головного водозабора.

По словам Марипова, канал Кайырма принадлежит соседнему государству — Таджикистану и он намерен «решить этот вопрос» в пользу Кыргызстана.

«Сами знаете, какие события произошли. Пусть кабинет рассмотрит и решит, учитывая факторы повышения цен на продукты и другие вопросы. И на основании этого мы должны принять решение. Они нас позорят и президента. На основе какого указа или закона, акта он проводит назначения? Только президент издает указы. Очень много претензий к Марипову», — сказал он.

Депутат Марлен Маматалиев назвал неявку Марипова «неуважением к депутатам, как к представителям народа».

«Он должен рассказать про антикризисную программу. Одно дело, если бы его сейчас пригласили на заседание. Но мы вчера заранее его предупредили», — сказал Маматалиев.

Нардеп Шайлообек Атазов назвал Марипова «избалованным» и заявил, что вместо того, чтобы «ездить в сопровождении машин ГАИ», он должен прийти и отчитаться в парламенте.

«Он должен прийти и нам дать отчёт. Окружил себя охранниками и до сих пор считает себя премьер-министром. Давайте мы сейчас перенесем вопрос, пока избалованный мальчик не придёт», — сказал Атазов.

Представитель кабмина в парламенте Алмасбек Абытов сообщил, что Марипов не смог явиться в парламент из-за встречи с помощником генсекретаря ООН Мариной Сполярич.

По его словам, встреча была назначена еще месяц назад, поэтому председатель кабмина не мог ее проигнорировать.

«Мы не говорим, что он не придет. Как только встречи завершатся, он явится», — сказал Абытов.

Антикризисные меры

С началом пандемии COVID-19 в Кыргызстане и введения режимов чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения в марте 2020 года страна погрузилась в масштабный кризис.

Страну затронули политический, экономический, продовольственный, водный и ценовой кризисы.

17 июня парламент должен был заслушать информацию о принимаемых кабинетом министров антикризисных мерах.

«Если такие меры есть, конечно. Потому что их не видно и не слышно. Цены в стране растут, распространяется засуха, хотят ещё повысить тарифы на электричество и отопление. Правительство должно рассказать, как улучшить жизнь граждан», — заявил 17 июня депутат парламента Дастан Бекешев.

Читать ещё: