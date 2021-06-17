Коллаж: Factcheck.kg

Издание Factcheck.kg перед началом предвыборной кампании в Бишкеке и Оше опубликовало небольшое расследование, посвященное новорожденной партии «Биздин Кыргызстан».

Партии всего полгода, но она уже претендует на кресла в горкенешах Бишкека и Оша. Оказалось, что она косвенно связана с двумя политобъединениями постарше — «Мекеним Кыргызстан» и «Ыйман Нуру». У них один основатель — Айбек Осмонов, который недавно стал депутатом парламента.

Кроме основателя, у «Биздин Кыргызстан» с «Мекеним Кыргызстаном» есть немало общего — например, кандидаты в депутаты горкенешей.

Что известно о «Биздин Кыргызстан»

Factcheck.kg отмечает, что, согласно данным портала osoo.kg, партия основана 27 ноября 2020 года. Ее директор — Алайбек Анаркулович Алымбаев — эксперт в аппарате Жогорку Кенеша. Он же один из учредителей политобъединения и кандидат под №8 в списке кандидатов в БГК.

*Мы обнаружили, что, по данным базы минюста, Алайбек Алымбаев — учредитель и общественного объединения «Биздин Кыргызстан». Оно появилось в 2014 году, его род занятий — «Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки».

Скриншот из базы данных минюста по состоянию на 17.06.2021 Скриншот из базы данных минюста по состоянию на на 17.06.2021

Остальные 11 учредителей партии — граждане, информации о которых нет в Интернете.

Кто основатель партии?

Журналисты Factcheck.kg утверждают, что основатель «Биздин Кыргызстан» Айбек Осмонов.

«На днях в Бишкеке прошел съезд партии, на котором Айбек Осмонов был представлен как основатель и лидер партии “Биздин Кыргызстан”. Он же основатель партии “Мекеним Кыргызстан” и баллотировался вместе с ней в парламент», — пишут фактчекеры.

Недавно пришедший в парламент бирболовец Айбек Осмонов и его родной брат Нурбек Осмонов — владельцы холдинга «Каганат Инвест» — в него входят строительная компания «Ихлас» («Кыргыз Каганат»), «Кыргыз унаа курулуш» компания по выпуску электромобилей в Оше и «Кыргыз Текстиль ЛТД». После ухода Айбека Осмнонова в парламент по базе данных минюста его место занял в холдинге Апсатар уулу Айжигит.

Айбек Осмонов так же известен как основатель партии «Мекеним Кыргызстан». За нее проголосовали 24% избирателей, пришедших на парламентские выборы 2020 года. Весной 2020 года Осмонов покинул ее, партия прошла перерегистрацию. На данный момент основателями партии числятся десять человек, руководит ею сторонник Матраимова Мирлан Бакиров, который шел от этой партии первым номером осенью 2020 года.

Перед выборами партия перешла к клану Матраимовых и их соратникам. О том, что это произошло, рассказал в интервью «Азаттыку» журналист Кудрет Тайчабаров. По его словам, политобъединение у Осмонова отобрали силой — якобы сначала ему предложили деньги, а после и вовсе припугнули криминалом. Обе упоминаемых стороны истории не стали публично опровергать или подтверждать то, что рассказал Тайчабаров.

В списке от партии в первой двадцатке кандидатов седьмого созыва оказались юрист семьи Матраимовых Канатбек Азиз, журналистка Эльнура Алканова, которая в 2020 году помогала благотворительному фонду Матраимовых с закупом экспресс-тестов и работала в штабе «Мекеним Кыргызстан». В списке был депутат Искендер Матраимов [брат экс-таможенника Райымбека Матраимова] — он шел от партии «Мекеним Кыргызстан» под номером 10, и политик был одним из первых несогласных с итогами выборов-2020.

Кроме того, летом 2019 года издание Kaktus.Media выпускало материал об учредителях партии. Один из них — Самат Раев — на тот момент имел общий бизнес с женой действующего депутата парламента Искендера Матраимова.

Позже Осмонов основал партию «Ыйман Нуру», но также покинул ее ряды и отказался от участия в парламентских выборах. Тогда сооснователь партии «Ыйман Нуру» Чынгыз Макешов рассказал, что причиной ухода Осмонова стало давление со стороны экс-таможенника Райымбека Матраимова.

Кандидаты партии «Биздин Кыргызстан»

В числе представленных кандидатов на предстоящих в июле выборах в Бишкекский городской кенеш намерен идти действующий депутат БГК Жанарбек Алымов — лидер фракции «Мекеним Кыргызстан» и по данным фактчекеров еще один брат Айбека и Нурбека Осмоновых.

Скриншот списка кандидатов «Биздин Кыргызстан» в БГК по состоянию на 17.06.2021.

Другой кандидат — вышеупомянутый Самат Раев — заместитель генерального директора ОсОО «Каганат инвест» и один из учредителей партии «Мекеним Кыргызстан».

Кандидат Айжигит уулу Апсаттар — указан как безработный, хотя на самом деле учредитель в «Каганат Инвест».

А должность кандидата Улукбек уулу Оскона указана как «руководитель» в ОсОО «Кыргыз Каганат». В списке «Биздин Кыргызстан» числится еще шесть сотрудников «Кыргыз Каганат»:

Кошалиева Назигуль Ибраимбековна — юристка;

Мотосмонов Мирланбек Абдувапович — начальник отдела по работе с клиентами;

Осмонов Ринат Маткасымович — начальник строительного участка;

Айтмаматов Султан Айтмаматович — начальник строительного участка;

Узаков Мурат Кудайкулович — мастер.

Список партии «Биздин Кыргызстан» в Оше возглавляет Абдыманапов Медербек Арстанбекович. Он же в новостях накануне парламентских выборов в октябре указывался как официальный представитель провластной партии «Биримдик» в Оше.

Также его имя фигурирует в числе благотворителей, добровольно пожертвовавших «Биримдик» из личных средств 200 тысяч сомов. Биримдиковцы на аннулированных выборах-2020 набрали 24,5% голосов.

И даже адрес — один

Журналисты отмечают: «Кыргыз Каганат», «Каганат Инвест» и партия «Мекеним Кыргызстан» зарегистрированы по одному и тому же адресу — ул. Бакаева, 132 в Бишкеке.

«По этому адресу зарегистрированы еще две строительные компании — ОсОО Building de Luxe и ОсОО “НК Эксперт”. Они также связаны с “Мекеним Кыргызстан”. Бывший генеральный директор фирмы Building de Luxe Омурбек Жолдошов — еще один действующий депутат БГК от фракции “Мекеним Кыргызстан” и также один из ее учредителей», — отмечают фактчекеры.

Компания ОсОО «НК Эксперт», занимающаяся деятельностью в области архитектуры, возглавляется Абдисадир уулу Осмонали. Он был лишь кандидатом в БГК в 2016 году, но в списке числился инженером в «Кыргыз каганат». Шел он в БГК так же от «Мекеним Кыргызстан», ЦИК аннулировала его полномочия как депутата БГК весной 2019 года.