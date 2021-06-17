Кыргызстан посетила помощница генсека ООН, глава регионального бюро ПРООН по странам Европы и СНГ Мирьяна Сполярич Эггер. Она встретилась с президентом Садыром Жапаровым и председателем кабмина Улукбеком Мариповым.

Примечательно, что обе встречи оказались идентичными. Первые лица страны говорили с гостьей почти об одном и том же — по информации их пресс-служб.



Марипов — приграничье, ледники и Международный год гор

Председатель кабмина по данным пресс-службы отметил, что Кыргызстан «придает важное значение сотрудничеству с ПРООН», а кабмин «признателен» за поддержку страны в различных сферах.

«Мы намерены и дальше расширять совместную работу по всем вопросам, представляющим взаимный интерес», — заверил Марипов.

Марипов и Эггер обсудили «вопросы дальнейшего взаимодействия и сотрудничества в ликвидации последствий событий на кыргызско-таджикской государственной границе». При этом он отметил необходимость сотрудничества по линии развития приграничных поселений Баткенской области в целом.

«В частности, требуется налаживание высокоэффективных оросительных систем, современных методов ведения сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, строительство инфраструктурных объектов», – сказал чиновник.

Кроме того, по словам Марипова, Кыргызстан озабочен вопросами климата и сохранения ледников.

«Мы намерены с помощью международных партнеров проводить мониторинг состояния ледников. Также нами прорабатывается вопрос выдвижения в ООН инициативы об объявлении 2022 года Международным годом гор и в рамках него провести Второй Бишкекский глобальный горный саммит («Бишкек + 20»)», — заверил он.

Мирьяна Сполярич Эггер, по информации пресс-службы кабмина, выразила готовность оказать содействие Кыргызстану по ряду направлений. Это:

совершенствование госуслуг для населения;

развитие зеленой экономики и цифровой трансформации;

финансирование проектов по развитию, в том числе развития социальных институтов в области обеспечения прав человека.

Стороны «выразили взаимную готовность к дальнейшему развитию плодотворного сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес».

Жапаров — Баткенская область и ледники в ЮНЕСКО

Следующая встреча прошла с президентом Садыром Жапаровым. Пресс-служба главы государства сообщила, что он так же поблагодарил систему ООН за развитие страны и гумпомощь Баткенской области.

«Президент подчеркнул, что в рамках разрабатываемой программы развития региона, Баткенской области будет придан особый статус, в связи с чем отметил необходимость реализации проектов развития приграничных районов в долгосрочной перспективе», — отмечают в ведомстве.

Кроме того, Жапаров предложил запустить «специальные и целевые проекты по развитию приграничных территорий» для местных жителей.

Как и Марипов до того, Жапаров говорил об изменении климата и ледниках. Он заверил, что Кыргызстан в ближайшее время выступит с инициативами в области сохранения ледников в ЮНЕСКО. Кроме того, он призвал ООН к совместной работе по мониторингу состояния ледников в Кыргызстане.

По словам Эггер, структуры ООН «изучают возможность оказания дополнительной поддержки жителям приграничных районов страны». Она положительно оценила «работу по защите прав женщин и молодежи» и отметила, что Кыргызстан — один из лидеров по региону по их включению в активную общественную жизнь.

Помощница генерального секретаря ООН проинформировала, что на данный момент разрабатывается программа развития, по линии которой Кыргызстану могу оказать помощь. О каких направлениях помощи идет речь конкретно, пресс-служба главы государства не отметила.

Однако, по ее данным, Мирьяна Сполярич Эггер выразила надежду на то, что эта программа будет отвечать приоритетам среднесрочной Стратегии развития Кыргызстана на 2021-2026 годы и выразила готовность «к оказанию содействия в реализации всех проектов, интересующих кыргызскую сторону».