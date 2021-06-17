Председатель кабинета министров Улукбек Марипов 17 июня посетил заседание парламентского комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию.

В повестке дня стояли вопросы об антикризисной программе кабмина, сложившемся кризисе с нехваткой поливной воды в регионах республики и повышением цен на продукты.

Ранее в этот же день депутаты возмутились тем, что Марипов не явился на заседание и предложили объявить ему вотум недоверия. Позже депутаты направили этот вопрос комитету по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию.

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Профильный комитет не стал выражать недоверие главе кабмина, и лишь заслушал информацию о предпринимаемых мерах по выходу из сложившейся ситуации.

Рассказываем, что там происходило, и как Марипов отчитался перед нардепами.

Пиар, поездки и обвинения

Депутат Бактыбек Райымкулов обвинил Марипова в том, что поездка главы кабмина в Чуйскую область была организована ради пиара.

«Вы посетили каналы в Чуйской области неделю назад, но проблема до сих пор не решена. Сделали селфи. Ваша пресс-служба поездку прорекламировала в соцсетях», — сказал Бактыбек Райымкулов.

Улукбек Марипов ответил, что далек от пиара и любит работать.

«Люди требуют, чтобы мы показали свою работу, поэтому, наверное, пресс-служба публикует. Я понимаю ваше возмущение. Фермеры из Америки привозили семена. Но мы делаем все, чтобы решить эти проблемы. Если был бы депутатом, поступил бы как вы, если был бы крестьянином, тоже вышел бы на митинг. Мне тоже, как и вам, жалко фермеров», — сказал он.

Глава кабмина отметил, что ситуация с поливной водой находится под его личным контролем, и сообщил, что ездил в Панфиловский и Жайылский районы, а его первый заметитель – в Кемин.

«Вопросы дефицита поливной воды поднимаются не безосновательно, есть проблемы», – признал он.

По его данным, в БЧК в Кемине 30 тысяч литров воды теряется в течение часа. Для того чтобы этого не происходило, необходимо строить 17 км обходных путей. Он добавил, что главе Госагентства водного хозяйства вынесен выговор.

«Будем живы, решим и эти вопросы. Но согласитесь, мы взваливаем на себя те больные моменты, которые наши предшественники обходили стороной. Никто раньше не поднимал вопросы повышения тарифов. Проблема с водой не только у нас, но и у соседних стран. Надо сообща решать проблемы, правильно объяснять населению», – сказал Марипов.

Депутат Бакыт Торобаев заявил, что обвинения Марипова в адрес предыдущих правительств не красят главу кабмина.

«Вы работали при Акаеве, Бакиеве, при мне, Атамбаеве. Зачем говорить “прошлых”? Надо было просто сказать, что делаете все возможное», – добавил он.

«Я готов уйти»

В ходе заседания депутат Муктарбек Айнакулов заявил, что проблема не решится с увольнением рядового районного чиновника. Однако Марипов сказал, что готов покинуть кресло.

«Если проблема во мне – я готов уйти, но уход с должности не решит проблему», – заявил председатель кабмина.

По его словам, смена правительства каждые 6 месяцев не решит возникшие проблемы.

«Я работаю днем и ночью не в свое удовольствие. Я не ухожу от ответственности. Согласен c вашей критикой. Мы все виноваты. Вы требуете денег на капитальные вложения, но не хватает средств. Не хватает воды. Мы работаем круглые сутки. От того, что каждые полгода меняем премьер-министра и начинаем друг друга обвинять, ситуация не меняется, не решается», — сказал Улукбек Марипов.

Он отметил, что сложилась непростая ситуация, и правительство «работает без сна».

«Наша цель – решить проблемы. Президент ставит перед нами много задач, начиная с Кумтора. Мы стараемся. […] Мы работаем круглосуточно, несмотря на низкую заработную плату, не берем взятки. Для нас важно исполнение возложенных обязательств, для этого мы и пришли работать. Вы говорите, что мы виноваты в том, что нет поливной воды, что цены на продукты высокие. Если это так, я готов сейчас же покинуть должность, не задерживаясь ни на секунду. И я готов нести за это ответственность», – сказал Марипов.

Депутат Кенжебек Бокоев заявил, что Марипов может уйти в любое время, но прежде он должен решить проблемы, возникшие в период его нахождения в должности.

Соглашение о спуске воды

Нардеп Бокоев отметил, что правительство подписало соглашение о взаимообмене электроэнергией и водой с Казахстаном и Узбекистаном. По его словам, необходимо остановить сброс воды с водохранилищ Кыргызстана.

«У нас не хватает воды. Маловодный период. Нам самим надо накопить воду в водохранилищах, чтобы обеспечить республику зимой электричеством. Закройте водохранилища! У нас нет никаких соглашений с соседями. Договоры были составлены в советское время. Суверенный Кыргызстан не подписывал никаких соглашений по воде. Мы не обязаны им ее давать. Мы же видели соседа, который передает оружие другому соседу», — сказал депутат.

Глава кабмина ответил, что он был против таких условий, когда придется возвращать электричество и отдавать воду. Он заявил, что впредь Кыргызстан будет покупать электроэнергию только за наличные.

«Импортируя электроэнергию, мы сохранили 600 миллионов кубометров воды в Токтогулке. Но да, я согласен, что надо покупать за наличные деньги. Я вначале был против обмена. Но экс-министр Турдубаев уговорил. Вы знаете, что у соседей тоже острая нехватка воды», — добавил Марипов.

Депутат Замирбек Эсенаманов заявил, что из-за соглашений о возврате электрической энергии в летнее время Казахстану и Узбекистану Кыргызстан теряет накопленную воду в водохранилищах.

По его словам, электроэнергию, импортированную из соседних стран, необходимо было вернуть с 1 октября.

«Договор был составлен неправильно. Возвращать электроэнергию летом не надо. Мы сейчас из-за выработки электроэнергии теряем и воду. А нам необходимо наполнить водохранилища. Нужно переговорить с соседними государствами о возврате электричества, начиная с октября», — сказал нардеп.

Урожай и ущерб фермеров

Глава кабмина Улукбек Марипов сообщил, что ущерб, который причинила фермерам нехватка поливной воды во время сезона, планируют возместить. По его словам, кабмин подсчитает ущерб, который понесут фермеры.

«Налог, кредиты и другие сборы. По всем направлениям мы рассмотрим вопрос, как помочь фермерам. Несмотря на дефицит бюджета, мы постараемся возместить ущерб», — сказал Улукбек Марипов.

Министр сельского хозяйства Жаныбек Керималиев сообщил, что в этом году объем урожая снизится на 20%. Депутат Нурлан Сырдыбаев не согласился с министром и заявил, что урожая в этом году будет меньше на 50% по сравнению с 2020 годом.

«Зерновые культуры в Чуйской области очень низкие, невозможно их собрать комбайном. Фермеры говорят, что вместо 20 центнеров соберут только 10. Поэтому урожая будет на 50 процентов меньше», — сказал депутат.

Председатель кабмина Улукбек Марипов признал, что ситуация плачевная. По его словам, правительство рассматривает возможность помощи кредитами, а также планирует закупить пшеницу и собрать в фонде Госматрезервов

«Я сам увидел поля, где ранее посеянные зерна можно собрать. В целом ситуация плохая. Есть проблема и с кормом. Поэтому люди начали продавать скот. Цены на них тоже упали. Мы поэтому снимаем запрет на экспорт скота. Люди должны успеть продать и закупить корм. Нам надо и скот сохранить», — сказал он.

«Будьте попроще, узнайте реальную жизнь»

В ходе заседания депутат Акылбек Кемелов призвал Марипова быть проще и отказаться от большого количества охраны.

«Мы видели вас в Оше с множеством охраны и всех начальников, министров. Если вы не видите депутатов, то народ тем более. Когда летали в Ош, мы, депутаты, вместе с другими пассажирами ждали вас в аэропорту четыре часа. Будьте попроще, узнайте реальную жизнь», — сказал нардеп.

Улукбек Марипов ответил, что, если депутаты внесут изменения в соответствующий закон, он готов отказаться от охраны.

«Вы богобоязненный человек, я тоже. Вы сейчас сказали от души, я принял от души. Критика только закаляет меня. Я согласен с вашей критикой. Мне самому тяжело с охраной, скучаю по тем дням, когда ездил без водителя. Я в некоторые места хожу сам, не только охрана, но и протокол об этом не знает. Внесите изменение в закон и рассмотрите безопасность», — ответил он.

В завершение заседания глава кабмина отметил, что депутаты поднимают действительно важные вопросы, требующие незамедлительного решения.

«Я все записал. Вы правильные вопросы поднимаете. Мы надеемся, что вы поддержите нас. Согласен, что каждый руководитель должен нести ответственность. Если не сейчас, то потом. Мы ведь видим, какие задержания сейчас проводят. Даже если в этом мире не понесут руководители ответственность, то все ответим перед Богом», – обратился Марипов к депутатам.

Антикризисные меры

С началом пандемии COVID-19 в Кыргызстане и введения режимов чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения в марте 2020 года страна погрузилась в масштабный кризис.

Страну затронули политический, экономический, продовольственный, водный и ценовой кризисы.

17 июня парламент должен был заслушать информацию о принимаемых кабинетом министров антикризисных мерах.

«Если такие меры есть, конечно. Потому что их не видно и не слышно. Цены в стране растут, распространяется засуха, хотят ещё повысить тарифы на электричество и отопление. Правительство должно рассказать, как улучшить жизнь граждан», — заявил 17 июня депутат парламента Дастан Бекешев.