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Минздрав сообщил, что 17 июня в Кыргызстан поступило 80 тысяч доз российской вакцины Sputnik V. Этого хватит для вакцинации 40 тысяч человек.

«25 тысяч доз вакцины, сегодня будут распределены в прививочные пункты города Бишкек, остальные в самое ближайшее время будут отправлены в регионы страны», — сообщили в минздраве.

В ведомстве отметили, что для закупки вакцины из бюджета выделили 70 миллионов сомов. «Спутник V» сейчас могут получить лишь лица старше 65 лет.

Ранее глава кабмина Улукбек Марипов сообщал, что кроме вакцины Sputnik V в Кыргызстан ожидается поступление 150 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm. Средства на её поставку выделил UNICEF.

Поставка Sputnik V

Министр здравоохранения и соцразвития Алымкадыр Бейшеналиев ранее заявлял, что Кыргызстан попросит Казахстан предоставить вакцину Sputnik V.

«Казахстан готов оказать гуманитарную помощь. Там выпускают вакцину совместно с Россией*. Думали попросить 500 тысяч доз, надеемся, хотя бы 100 тысяч доз дадут», — сказал министр.

*Совместно с Россией Казахстан на базе Карагандинского фармацевтического комплекса производит вакцину «Спутник V».

Он отметил, что с транспортировкой вакцины из Казахстана не должно возникнуть проблем.

«Не нужно искать самолет для транспортировки препарата*. Достаточно иметь рефрижераторы**», — добавил министр.

*Ранее Бейшеналиев сказал, что Кыргызстан не может доставить вторую партию китайской вакцины Sinopharm из-за того, что «нет ни самолёта, ни авиарейсов в Пекин». Позже стало известно, что вакцину поможет доставить ЮНИСЕФ.

**Рефрижектор — это система искусственного охлаждения, холодильно-отопительная установка (ХОУ), монтируемая на фургон и служащая для поддержания внутри него температуры в интервале от −30 °С до +12 °С.

Вакцинация в Кыргызстане

Вакцинация в Кыргызстане началась 29 марта. Сейчас кыргызстанцев прививают китайской вакциной Sinopharm и российским «Спутником V».

Sinopharm поступила в конце марта в количестве 150 тысяч доз, этого хватит на 75 тысяч человек. Сейчас этим препаратом может вакцинироваться любой желающий. Однако, по данным минздрава, первый компонент этой вакцины в Бишкеке закончился, а данных по регионам у ведомства нет.

«Спутник V» сейчас могут получить лишь лица старше 65 лет.

Кроме этого, в конце июня ожидается поставка 420 тысяч доз англо-шведской вакцины AstraZeneca по линии COVAX. Также власти Китая в качестве гумпомощи предоставят ещё 150 тысяч доз Sinopharm, но неизвестно когда их доставят.

По данным Республиканского штаба, на 15 июня в стране всего вакцинировано свыше 90 тысяч человек, а вторую дозу препарата получили почти 60 тысяч человек.

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