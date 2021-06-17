В Кыргызстане продолжаются поиски президента Международного образовательного учреждения «Сапат» Орхана Инанды, без вести пропавшего в Бишкеке в ночь на 1 июня.

По данным милиции, поиски Инанды проводятся по всей территории страны. В поисковых мероприятиях задействованы свыше 1000 сотрудников органов внутренних дел.

Досудебное производство по розыску Орхана Инанды находится на контроле министра внутренних дел Улана Ниязбекова. В МВД отметили, что в интересах следствия подробности розыска Инанды не разглашаются. Однако в парламенте о поисках Инанды силовики отчитались.

Отчет в парламенте

Первый заместитель главы Госкомитета нацбезопасности Рустам Мамасадыков на заседании парламента 16 июня сообщил, что главное следственное управление ГКНБ ведет расследование по поводу получения гражданства Орхана Инанды*.

По его словам, по итогам расследования «будут приняты меры».

*Супруга Орхана Инанды Рейхан Инанды на пресс-конференции 3 июня заявила, что не знает, писал ли ее супруг заявление о выходе из турецкого гражданства. По ее словам, Орхан Инанды последние шесть лет не ездил в Турцию.

«Турция для него полностью закрыта. Я не знаю, выходил ли он из турецкого гражданства, но если даже у него был паспорт Турции, то сроки, возможно, истекли», – рассказала она.

При этом, президент МОУ «Сапат» получил гражданство Кыргызстана в 2012 году. Это также подтвердили в аппарате президента Кыргызстана.

Депутат Шайлообек Атазов спросил у Мамасадыкова, есть ли у следствия зацепка, где может находиться Орхан Инанды и жив ли он вообще. Замглавы ГКНБ ответил, что все имеющиеся сведения передаются в МВД.

«Проводятся все мероприятия, чтобы найти его живым», — сказал Рустам Мамасадыков.

Замминистра внутренних дел Нурбек Абдиев также сообщил депутатам, что правоохранители ищут пропавшего без вести в парках, вдоль железных дорог, в гостиницах, гаражных кооперативах, развлекательных центрах, на крышах домов.

«Мы изъяли видео с камер «Безопасного города». Выставлен запрет на выезд Орхана Инанды. С 30 мая проверяются пассажиры, вылетающие через аэропорт «Манас». Что касается обыска посольства Турции, то у нас нет на это права. Мы не можем рассказать все детали, поскольку существует тайна следствия, это может навредить ему», — сказал он.

Депутатка Бурул Аманова спросила у него о том, обращалось ли МВД в Интерпол.

Замглавы МВД Нурбек Абдиев ответил, что действительно МВД обратилось в Интерпол.

«Нам пришли ответы от Турции, Грузии, Испании, Афганистана, Чехии, Румынии о том, что с 1 июня он [Орхан Инанды] границу не пересекал», – сказал он.

По словам Абдиева, границу Кыргызстана Орхан Инанды также не пересекал.

«В Турции были начаты поиски по факту того, что он является членом террористической группы «ФЕТО». На основании того, что он является гражданином Кыргызстана, мы отклонили требования об экстрадиции», — сказал он.

Замминистра отметил, что, возможно, похищение Орхана Инанды готовилось заранее.

«Мы прорабатываем все версии. Все усилия направлены на то, чтобы найти его, в настоящее время проводим комплекс оперативно-следственных мероприятий в рамках своих полномочий», — сказал он.

Депутат Шайлообек Атазов спросил его, действительно ли была информация о возможном похищении Орхана Инанды. Абдиев ответил утвердительно. По его словам, руководство лицея не вмешивалось во внутреннюю политику Кыргызстана.

Он подчеркнул, что FETO признана террористической только на территории Турции.

При этом ряд парламентариев спросил у представителей правоохранительных органов, может ли быть связано исчезновение Инанды с политикой.

«Турецкие СМИ пишут, что наши власти сами помогли. Через 5-10 лет все всплывет наружу. Если имела место политика, мы опозоримся. Если это были “опэгэшники»” они давно объявились бы с требованием выкупа. Человек не исчезает просто так. На мой взгляд, его уже нет в Кыргызстане», – сказал депутат Дастан Бекешев.

Нардеп Улугбек Садиков высказал предположение о подготовленной операции.

«Что бы то ни было, он является нашим гражданином. Мы не должны опозориться. Рано или поздно вся прояснится, его найдут. Уже сейчас на 99% понятно, что это было большой политической операцией. Все всплывет наружу», – уверен он.

Абдиев в свою очередь сказал, что следствие ведет работу по всем версиям.

Исчезновение и поиски Инанды

Орхан Инанды — уроженец Турции, один из четырех учредителей Международного образовательного учреждения «Сапат». Он работает в Кыргызстане с 1995 года, а с 2001 года возглавлял сеть школ «Сапат» в качестве президента. Его местонахождение неизвестно с 31 мая 2021 года.

1 июня местная милиция разослала ориентировки по всем регионам. Было начато досудебное производство. Для поисков Инанды в УВД Октябрьского района Бишкека была создана следственная группа.

Позже президент Садыр Жапаров поручил ГКНБ и МВД подключить дополнительные силы к поискам Инанды. Он поручил правоохранительным органам провести соответствующие разыскные мероприятия по установлению его местонахождения.

Пресс-служба МВД 2 июня сообщила, что по факту исчезновения Инанды возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека». В ведомстве отметили, что досудебное производство по этому делу находится на контроле министра внутренних дел Улана Ниязбекова.

8 июня замминистра внутренних дел Нурбек Абдиев сообщил, что Орхана Инанды разыскивают по линии Интерпола.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) опубликовала заявление, в котором призвала власти Кыргызстана расследовать похищение президента школ «Сапат» Орхана Инанды.

В HRW не исключают, что Инанды могли похитить за его предполагаемые связи с Фетхуллахом Гюленом, чья общественная организация ФЕТО считается в Турции террористической.

Фетхуллах Гюлен и «Себат»/«Сапат»

Международное образовательное учреждение «Себат» работает в Кыргызстане с 1992 года. Сегодня организации принадлежат 16 лицеев по всей стране, Международный университет Ала-Тоо, Международная школа Silk Road и 4 неполные средние школы.

Несмотря на то, что образовательное учреждение относят к Гюлену, по словам директора «Себата» Нурлана Кудайбердиева, они связаны с Гюленом «неформально», а финансирование со стороны религиозного деятеля давно прекращено.

Сообщается, что в около 150 странах функционируют около 1400 школ, которые имеют отношение к Гюлену.

Власти Турции обвиняют Гюлена в попытке военного переворота в Анкаре в 2016 году. Турецкие власти тогда подавили восстание, вследствие чего погибло 249 человек, более 2 тысяч были ранены.

Позже Эрдоган обвинил в попытке переворота сторонников Фетхуллаха Гюлена, были задержаны тысячи человек. Но Гюлен опроверг все обвинения.

После инцидентов турецкие власти начали требовать закрытия связанных с Гюленом школ по всему миру и экстрадицию членов ФЕТО. Однако бывший президент Алмазбек Атамбаев заменил название сети учреждений с«Себат» на «Сапат» и добавил Министерство образования и науки в качестве одного из учредителей.