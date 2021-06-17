«Вспоминаем его каждый день». История Махабат, которая во время межэтнического конфликта 2010 года осталась вдовой с пятью детьми

Махабат Адишева с внуком. Фото: Тойчубек Артык уулу / Kloop.kg

У жительницы города Ош Махабат Адишевой во время межэтнического конфликта в в 2010 году погиб муж Илияз Адишев. Адишева осталась одна с пятью детьми на руках — самый младший тогда только родился.

«Наша семья понесла самую большую потерю. Мы вспоминаем [мужа] не только в июне, мы его вспоминаем каждый день, каждый час. Тогда и дети были маленькие. Самая старшая училась в 6 классе, сейчас у нее самой трое детей. Мы можем только поминать мужа, больше выхода нет», — говорит она.

Адишева рассказала о подробностях дня, который изменил ее жизнь после смерти мужа.

«Вот бы увидеть отца — еще хотя бы раз»

Адишев погиб 12 июня в 2010 году в возрасте 38 лет. За день до начала Ошских событий он выехал с друзьями отдохнуть на малую родину в Алайский район Ошской области.

По словам Махабат, ее муж был патриотом своей страны, поэтому он не смог сидеть сложа руки и ждать, пока все успокоится.

«Когда они вернулись с Алая в Ош, то подъехали к Ошской областной больнице, именно тогда в него и выстрелил снайпер. В него попало три пули, он скончался на месте. За рулем был директор школы, муж сидел рядом с ним. На заднем сиденье находились еще три человека. Но снайпер выстрелил именно в моего мужа. Он целился в него, так как остальные пассажиры и водитель не пострадали. По моему мнению, снайперы выбирали, в кого стрелять, муж был крупным, широкоплечим и высоким мужчиной», — рассказала Адишева.

О смерти мужа Махабат узнала не сразу. Родственники не стали ей говорить о трагедии — только попросили уехать в село из города, чтобы обезопасить себя и детей. Но, по словам женщины, она «почувствовала сердцем», что с мужем случилась беда.

«Муж умер в 11 утра. В это время я начала беспокоиться, не могла ухаживать за своим грудным ребенком. Когда деверь позвонил и попросил поехать меня в село [из города], я все поняла. Для нашей семьи это стало тяжелой потерей. После его смерти еще долго дети просили отца прийти к ним хотя бы один раз», — вспоминает она со слезами на глазах.

Илияз Адишев с детьми. Фото из семейного архива Илияз Адишев с детьми. Фото из семейного архива

По словам вдовы, Адишев был частным предпринимателем и зарабатывал на жизнь семьи, а она заботилась о детях и вела хозяйство. После смерти мужа все заботы легли на ее плечи.

«Когда речь шла о детях, мой муж был готов отдать жизнь. В те беспокойные дни деверь сказал ему, чтобы он возвращался домой к детям. Но он ответил, что ради спокойствия детей и находится в гуще событий. Если вспомнить, я, оказывается даже не ходила на родительские собрания детей, муж сам ходил. Даже одежду всем покупал», — говорит Махабат.

Жизнь продолжается…

Похоронили Адишева в родном селе Таш-Коро Алайского района. Позже его именем назвали местную школу, и семья Адишевых старается оказывать поддержку тем, кто учится в ней. Поначалу было нелегко, но женщина взяла себя в руки и старалась продолжить дело мужа, занималась бизнесом.

«Каждый год на последний звонок мы едем в эту школу. Меня и моих детей приглашают каждый раз из местного дома культуры. По возможности от имени нашей семьи выплачиваем стипендию ученикам с хорошей успеваемостью», — говорит она.

Школа имени И.Адишева в селе Таш-Коро Алайского района Ошской области

Махабат Адишева смогла выучить всех детей и поставить их на ноги.

«Жизнь сама толкает, нужно продолжать жить. Дети хотели жить так же, как жили при жизни отца. Пришлось приспосабливаться, взять себя в руки и стараться, занималась разного рода предпринимательством. Хоть и не смогла стать передовиком, но и не отставала от людей. Сейчас, слава Богу, все дети выросли, все отучились», — говорит Адишева.

Женщина считает: межэтнический конфликт 2010 года был специально спланирован людьми, у которых были свои интересы в конфликте. Также она считает, что виновные должны быть привлечены к ответственности.

«После смерти мужа я не спрашивала, кто его убил, не ходила никуда, не узнавала. Как я могла это сделать с пятью детьми на руках? Но я верю в Бога. Виновные в кровопролитии получат по заслугам если не в этой жизни, то в другой жизни точно. Я думаю, что слезы наших детей и наши слезы не дадут им спокойно спать», — заключила она.

Межэтнический конфликт

С 10 по 14 июня 2010 года в городах Ош и Джалал-Абад между этническими узбеками и кыргызами возник конфликт. Тысячи зданий были сожжены, специальная военная и милицейская техника, в том числе оружие были захвачены. В те дни на улицах Оша и Джалал-Абада был введен комендантский час и режим чрезвычайного положения.

По данным международной комиссии во главе с Киммо Кильюненом, расследовавшей межэтнический конфликт, число жертв дошло 470 человек. Из них 74% — узбеки, 25% — кыргызы, 1% — другие представители этнических групп. 67% жертв погибли в результате огнестрельного ранения.

«В результате этих событий тысячи людей были ранены. Минздрав тогда сообщил, что медицинскую помощь получили 1900 человек. Но число пострадавших может превышать, то число, которое было официально заявлено. Так как в некоторых медучреждениях не была зафиксирована оказанная помощь», — говорится в отчете комиссии.

Если опираться на информацию Минздрава, в ходе беспорядков на юге Кыргызстана в 2010 году погибло 400 человек, более тысячи человек получили ранение, материальный ущерб составил 2,2 млрд сомов.

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