Минздрав Кыргызстана сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли четыре пациента с COVID-19. Все четверо скончались в Бишкеке.

По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 1 916 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

По данным минздрава, за сутки COVID-19 подтвердился у 787 человек.

Бишкек — 368;

Ошская область — 96;

Ош — 97;

Чуйская область — 130;

Джалал-Абадская область — 38;

Баткенская область — 25;

Иссык-Кульская область — 20;

Нарынская область — 2;

Таласская область — 11.

По данным министерства, всего за все время пандемии в стране выявили 112 777 случаев заражения коронавирусом.

Штаб также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 365 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 103 930 пациентов.

За сутки среди медиков выявили 35 новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 5 004 медработников, из которых выздоровели всего 4 710.

Также штаб сообщил, что на 17 июня в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечится 2 169 пациентов, из них 94 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, еще 3 712 человека лечатся амбулаторно.