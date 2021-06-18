Близ села Ат-Башы Ат-Башынского района Нарынской области 16 июня были найдены два трупа местных жителей — женщины и старшего брата ее мужа. По предварительным данным, деверь совершил суицид после того, как убил супругу брата.

Пресс-секретарь УВД Нарынской области Кундуз Эсенгулова в беседе с «Клоопом» сообщила, что сначала недалеко от села Ат-Башы на участке «Дамбы» было найдено тело повешенного 50-летнего мужчины. После в милицию обратился с заявлением о пропаже 38-летней жены младший брат погибшего.

В заявлении говорилось, что женщина пропала два дня назад. В тот же день примерно в 500 метрах от того места, где нашли повешенного, нашли тело пропавшей.

По словам Эсенгуловой, согласно предварительным данным следствия, деверь убил сноху ударом камня по голове, а также нанес ей ранения колюще-режущим предметом. Затем мужчина покончил жизнь самоубийством. По данному факту начато досудебное производство, назначены соответствующие экспертизы, опрашиваются свидетели.



Насилие в отношении женщин

Каждая четвертая женщина в Кыргызстане подвергалась семейному насилию. В 2020 году семейное насилие вызвало горячие дискуссии в обществе, эта проблема была поднята и в парламенте. Тогда правительство пообещало усилить работу в отношении женщин и детей и в соблюдении их прав.

Большинство женщин в стране — 83% — хотя бы один раз испытали в семье психологическое, физическое или сексуальное насилие. Об этом говорится в исследовании Ассоциации кризисных центров.

По данным Нацстаткома, последние 10 лет увеличилось количество семейного насилия. Но тех, кто совершает насилие привлекают только к административным видам наказания, их штрафуют, выносят предупреждение или привлекают к общественным видам работ.

Уголовные дела возбуждаются в среднем лишь в 6% зарегистрированных случаях.

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