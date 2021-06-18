Госкомитет нацбезопасности 18 июня сообщил, что бывший первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев был задержан в рамках расследования уголовного дела по фактам коррупции на «Кумторе».

По данным ведомства, он совершил «преступные действия в сговоре с высшим политическим руководством страны и представителями Centerra Gold Inc.». Отмечается, что Сарпашев, занимая ответственные должности в правительстве и в интересах компании Centerra Gold Inc. препятствовал разработке и принятию проекта Закона «О ледниках».

«Более того, согласно преступному сговору, он внес на рассмотрение парламента страны дополнения в Водный кодекс республики, позволяющий ЗАО «Кумтор Голд Компани» вести разработку на ледниках, расположенных на руднике Кумтор, что привело к разрушению ледников Лысый и Давыдова», – добавили в ведомстве.

На основании этого 17 июня Сарпашев был задержан по подозрению в коррупции.

Отмечается, что в ближайшее время он будет уведомлен о подозрении в совершении отмеченного преступления. После этого Первомайский районный суд Бишкека рассмотрит вопрос избрания меры пресечения в его отношении.

По этому делу ГКНБ задержал ряд политиков. Так по подозрению в коррупции при реализации проекта «Кумтор» 31 мая задержали политика Омурбека Бабанова. Тогда в Госкомитете сообщили, что Бабанов задержан «на основании полученных в ходе следствия доказательств».

Кроме Бабанова по делу о коррупции на «Кумторе» также задержали экс-депутата Исхака Пирматова, депутатов Асылбека Жээнбекова, Торобая Зулпукарова, Алмазбека Баатырбекова и Талантбека Узакбаева.

Сегодня, 18 июня Бишкекский городской суд рассматривает изменение меры пресечения в отношении депутатов Асылбека Жээнбекова и Торобая Зулпукарова.

У здания суда собрались сторонники депутатов, которые требуют освобождения парламентариев. Среди собравшихся также присутствует брат Асылбека Жээнбекова — Жусупбек Шарипов, который вошел в здание суда.

Скандал вокруг «Кумтора»

Скандал вокруг «Кумтора» разгорелся после того, как 6 мая депутаты Жогорку Кенеша сразу в трех чтениях приняли закон, который позволяет ввести внешнее госуправление в частной компании.

Спустя еще неделю, 12 мая госкомиссия по изучению деятельности «Кумтор Голд Компани» подвела предварительные итоги своей работы. Тогда члены комиссии предложили взыскать с компании 459 млрд сомов или $4 млрд 252 млн.

Тогда же депутаты предложили еще один вариант — расторгнуть все соглашения между правительством и «Кумтором» или ввести временное управление на предприятии. 14 мая закон о внешнем управлении был подписан президентом Садыром Жапаровым.

В итоге власти назначили внешнего управляющего в «Кумтор Голд Компани». Им стал гражданин Канады Тенгиз Болтурук, который был членом совета директоров канадской компании Centerra Gold Inc.

Такое решение не устроило канадскую Centerra Gold Inc. Компания заявила, что подает в Арбитражный суд на кыргызское правительство. В Centerra считают, что действия властей республики нарушают подписанные договоры между сторонами.

При этом, в канадской компании отмечают, что готовы и к «конструктивному диалогу», если правительство к ним обратится.