Сегодня, 18 июня, прошло заседание депутатской комиссии по изучению законности проведения тендера проекта «Безопасный город».

В ходе него депутат Айбек Осмонов заявил, что в рамках системы «Безопасный город», фиксирующей нарушения правил дорожного движения, водителям списано 7 тысяч штрафов.

«Прошу на следующее заседание подготовить информацию о том, на каком основании списали штрафы, кто эти люди. Обычные люди платят, а чиновники нет. Такого не должно быть. Кто им дал на это право?», – сказал он.

Депутат добавил, что также должна быть рассмотрена ответственность людей, списавших штрафы.

Госкомитет информационных технологий и ГУОБДД не раз отмечали, что после внедрения «Безопасного города» в Бишкеке и Чуйской области «существенно снизилось» количество ДТП и преступлений в общественных местах.

По их данным, в местах установки программно-аппаратного комплекса в Бишкеке стало на 72,2%, а в Чуйской области в два раза меньше аварий. Также «существенно» сократились преступления в общественных местах.

В Бишкеке камеры фиксируют семь видов нарушений правил дорожного движения.

«Безопасный город»

Система предупреждения и фиксации нарушений ПДД «Безопасный город» начала полноценно работать с 4 марта 2019 года. Она направлена на круглосуточную фиксацию движения автомашин для раскрытия преступлений на улицах города Бишкек и автодорогах международного значения в Чуйской области.

«Безопасный город» — часть проекта «Умный город» государственной программы «Таза Коом». По задумке властей, с запуском «Умного города» должна была повыситься безопасность кыргызстанцев, а часть госуслуг можно будет получать онлайн.

В августе 2020 года государственной комитет информационных технологий и связи сообщил, что в Кыргызстане стартовал второй этап проекта «Безопасный город», который будет работать по всей стране.

«Второй этап проекта “Безопасный город” охватывает 7 областей, 2 города республиканского значения, 15 городов областного и районного значения и 73 населенных пункта», — отметили в Госкомитете информационных технологий.

Тендер на реализацию второго этапа «Безопасного города» в 2019 году выиграла китайская компания «Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd», предложив наименьшую цену за реализацию проекта — 2 миллиарда 655 миллионов сомов.

Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd — инновационная китайская компания, реализующая, как отмечается на ее официальном сайте, высокотехнологичные проекты в сфере автоматизации в образовании, медицине и так далее. Она основана в 1997 году и, по данным Reuters, зарегистрирована на Шэньчжэньской фондовой бирже в январе 2010 года.

Компания позиционирует себя как ведущее предприятие в области умного города и производителя искусственного и интеллектуального оборудования в Китае.