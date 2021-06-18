Пресс-служба ГУВД Чуйской области сообщила о задержании 63-летнего мужчины по подозрению в стрельбе в одной из областных мечетей.

По словам 50-летнего свидетеля произошедшего, пьяный подозреваемый зашел в мечеть вечером 15 июня и угрожал молящимся убийством. Затем мужчина сделал два выстрела и скрылся.

Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Хулиганство».

Во время следствия у задержанного нашли травматический пистолет, две гильзы с двумя резиновыми пулями и еще 20 патрон от травматического оружия.

Позже мужчину отпустили под домашний арест. При этом, в милиции добавили, что расследование по делу продолжается.