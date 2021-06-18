В Бишкекском городском суде 18 июня должно было пройти рассмотрение изменении меры пресечения в отношении депутатов Асылбека Жээнбекова и Торобая Зулпукарова по делу о коррупции на «Кумторе».

Однако заседание не состоялось, так как политиков не привезли в суд. По данным издания «Азаттык», заседание перенесли на 23 июня.

Между тем до начала заседания у здания суда собрались сторонники депутатов, которые требовали освобождения парламентариев. Среди собравшихся также был брат Асылбека Жээнбекова — Жусупбек Шарипов, который вошел в здание суда.

Депутатов Жээнбекова и Зулпукарова задержали сотрудники ГКНБ 31 мая 2021 года. В тот же вечер стало известно, что Первомайский районный суд Бишкека вынес решение заключить парламентариев под стражу на два месяца в СИЗО ГКНБ.

Сотрудники ГКНБ задержали политиков по статье «Коррупция» по делу «Кумтора». Кроме них среди задержанных по этому делу оказались ряд бывших и действующих политиков, например, экс-премьер-министры Омурбек Бабанова и Мухаммедкалый Абылгазиев.

Среди депутатов задержаны Талантбек Узакбаев, Алмазбек Баатырбеков и экс-депутат Исхак Пирматов.

Скандал вокруг «Кумтора»

Скандал вокруг «Кумтора» разгорелся несколько недель назад, после того, как 6 мая депутаты Жогорку Кенеша сразу в трех чтениях приняли закон, который позволяет ввести внешнее госуправление в частной компании.

Спустя еще неделю, 12 мая госкомиссия по изучению деятельности «Кумтор Голд Компани» подвела предварительные итоги своей работы. Тогда члены комиссии предложили взыскать с компании 459 млрд сомов или $4 млрд 252 млн.

Тогда же депутаты предложили еще один вариант — расторгнуть все соглашения между правительством и «Кумтором» или ввести временное управление на предприятии. 14 мая закон о внешнем управлении был подписан президентом Садыром Жапаровым.

В итоге власти назначили внешнего управляющего в «Кумтор Голд Компани». Им стал гражданин Канады Тенгиз Болтурук, который был членом совета директоров канадской компании Centerra Gold Inc.

Такое решение не устроило канадскую Centerra Gold Inc. Компания заявила, что подает в Арбитражный суд на кыргызское правительство. В Centerra считают, что действия властей республики нарушают подписанные договоры между сторонами.

При этом, в канадской компании отмечают, что готовы и к «конструктивному диалогу», если правительство к ним обратится.

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