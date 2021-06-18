В парламенте 18 июня прошло заседание временной депутатской комиссии по изучению законности проведения тендера по проекту «Безопасный город». Речь идет о первом этапе, тендер по которому выиграла российская компания «Вега».

Депутаты заслушали информацию от Министерства цифрового развития, МВД и Департамента госзакупок.

В итоге председатель комиссии Марлен Маматалиев и депутаты Бурул Аманова и Мамасадык Бакиров заявили, что по вопросам, которые они озвучили, нет четких ответов.

«В представленных материалах по отдельным вопросам нет заключения Генпрокуратуры, нет итога проведенного аудита. Дайте подробную информацию», — добавил Бакиров.

Затем депутаты решили пригласить на следующее заседание представителей Генеральной прокуратуры, Госрегистрационной службы и других госорганов. Временную комиссию по изучению тендера по «Безопасному городу» создали 27 мая, в нее вошли 12 депутатов.

Созданию комиссии предшествовало задержание министра цифрового развития Азамата Дыканаева 20 мая 2021 года. ГКНБ обвинил его в вымогательстве 2,6 млн сомов у китайской компании Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd., реализующей второй этап проекта «Безопасный город».

Также в вымогательстве взятки обвиняют Сыргака Кенжебаева — мужа бывшей депутатки Ширин Айтматовой. Его задержали 20 декабря 2019 года якобы за вымогательство $350 тысяч у китайского инвестора за помощь с тендером на реализацию «Безопасного города».

Депутат Рыскелди Момбеков на заседании Комитета транспорта, которое также прошло 18 июня, заявил, что был руководителем рабочей группы по изучению реализации второго этапа «Безопасного города».

По его словам, сам факт задержания Сыргака Кенжебаева и Азамата Дыйканбаева свидетельствует о большой коррупции в проекте, которым прежде руководил заместитель председателя Кабинета министров, министр цифрового развития Дастан Догоев.

«Безопасный город» и «Вега»

Председатель Госкомитета информационных технологиях и связи (ГКИТиС) Бакыт Шаршембиев и заместитель гендиректора российской компании «Концерн радиостроения “Вега”» Сергей Калмыков подписали договоры на реализацию первого этапа «Безопасного города» 12 ноября 2018 года.

Однако сотрудничеству предшествовал скандал – сразу приступить к работам «Вега» не смогла. Второй участник тендера — компания «БИС» — пожаловалась в независимую комиссию при департаменте госзакупок при минфине.

Свою жалобу «БИС» обосновала тем, что «Вега» не доказала свой опыт в успешном запуске систем, аналогичных «Безопасному городу». Кроме этого, «БИС» в своей жалобе прикрепила документы российских управлений МВД по Ульяновской и Тверской областям.

В них были жалобы на неисправную работу камер «Веги», которые, по их мнению, «завышают скорость» и выходят из строя. В самой «Веге» заявили, что учли эти недостатки и устранили их перед запуском «Безопасного города» в Кыргызстане.

5 октября 2018 года независимая комиссия удовлетворила ходатайство «БИС» и отменила результаты тендера по «Безопасному городу», но 9 октября ГКИТиС оспорил это решение в суде. 1 ноября Межрайонный суд Бишкека одобрил иск ведомства и признал законность результатов тендера по «Безопасному городу».

В итоге концерн установил 110 комплексов в Бишкеке и Чуйской области: из них 90 — стационарные, а оставшиеся 20 – аппаратно-программные комплексы (АПК). Всего стоимость первого этапа составила 35 миллионов долларов.

«Безопасный город» и Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd

Система предупреждения и фиксации нарушений ПДД «Безопасный город» начала полноценно работать с 4 марта 2019 года. Она направлена на круглосуточную фиксацию движения автомашин для раскрытия преступлений на улицах города Бишкек и автодорогах международного значения в Чуйской области.

В августе этого года государственной комитет информационных технологий и связи сообщил, что в Кыргызстане стартовал второй этап проекта «Безопасный город», который будет работать по всей стране.

Всего власти планируют оборудовать аппаратно-программными комплексами 306 точек — из которых 266 стационарных и 40 передвижных. Также планируют установить около трёх тысяч камер различного типа.

Тендер на реализацию второго этапа «Безопасного города» в 2019 году выиграла китайская компания «Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd», предложив наименьшую цену за реализацию проекта — 2 миллиарда 655 миллионов сомов.

Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd — инновационная китайская компания, реализующая, как отмечается на ее официальном сайте, высокотехнологичные проекты в сфере автоматизации в образовании, медицине и так далее. Она основана в 1997 году и, по данным Reuters, зарегистрирована на Шэньчжэньской фондовой бирже в январе 2010 года.

Компания позиционирует себя, как ведущее предприятие в области умного города и производителя искусственного и интеллектуального оборудования в Китае.