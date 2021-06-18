Первомайский суд Бишкека 18 июня водворил в СИЗО ГКНБ бывшего замглавы аппарата президента Алмамбета Салиева. Решением суда он пробудет там до 16 августа.

Возле суда сегодня собрались его сторонники, которые требовали освобождения бывшего чиновника. По словам его адвоката Жыргалбека Бабаева, Салиев не считает себя виновным.

Митинг сторонников Салиева возле Первомайского суда. Фото: АКИpress.

Салиева задержали сотрудники ГКНБ 17 июня по подозрению в незаконном обогащении.

По версии следствия, Салиев во время занимаемой им должности замруководителя аппарата президента, «активно вмешивался в работу судебной системы, правоохранительных и государственных органов, лоббируя интересы частных структур в ущерб государственных интересов».

«Салиев, работая на государственной должности, приобрел имущественные активы, несопоставимые с его официальными доходами, путем оформления на аффилированных лиц.

Вместе с этим чиновником были инвестированы деньги в одну из строительных компаний на возведение многоквартирных жилых домов и других коммерческих объектов», — сообщили в ГКНБ.

«Серый кардинал»

На должность заместителя руководителя администрации президента Алмамбета Салиева назначил экс-глава государства Сооронбай Жээнбеков ещё в 2017 году. За время службы его не раз называли «серым кардиналом», который курирует действия силовиков и правоохранительных органов.

В 2018 году в СМИ появилась информация о том, что Салиев якобы управляет судами, прокуратурой и правоохранительными органами.

Отмечалось, будто в кабинете заместителя руководителя аппарата президента Кыргызстана решается, «кого нужно сажать, кого надо осудить». Салиева даже назвали «серым кардиналом», к которому якобы выстраиваются в очередь чиновники во главе с генпрокурором, чтобы получить указания.

Помощник Салиева тогда опроверг информацию о том, что его шеф вмешивается в деятельность судов, правоохранительных органов и прокуратуры. А экс-президент Сооронбай Жээнбеков заявил, что хорошо знает этого «джигита».

«Уверен, он не пойдет на подобные действия», — сказал тогда Жээнбеков.

Но о Салиеве как о «сером кардинале» продолжали говорить. Так, 11 марта 2020 года экс-судья Конституционной палаты и глава партии «Реформа» Клара Сооронкулова дала интервью «Азаттыку» после того, как на участниц марша против насилия 8 марта напали неизвестные мужчины в ак-калпаках и масках. При этом милиция задержала самих участниц, а мужчин трогать не стала.

В интервью Сооронкулова заявила, что на 100% уверена, что нападавшие имеют отношение к милиции. И что их поступок не мог быть совершен без разрешения замглавы Аппарата Президента Алмамбета Салиева, который «курирует все силовые госорганы».

А 15 октября 2020 года бывшая депутатка и политическая активистка Ширин Айтматова сообщила в своем твиттере, что ей снова угрожают, а также преследуют ее семью через суды. В своих твитах она упомянула Алмамбета Салиева.

«Алмамбет Салиев только позавчера передавал требования для решения вопроса ареста мужа. Указание было – гасить Садыра Жапарова и хвалить президента», – написала Айтматова.

Салиева освободил с должности 20 октября 2020 года Садыр Жапаров, который на тот момент исполнял обязанности президента.



