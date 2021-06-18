Депутат Дастан Бекешев на своей странице в фейсбуке опубликовал рассказ о том, как 17 июня прошло заседание в парламенте.

Это заседание было примечательно тем, что там чуть не подрались депутаты Акылбек Кемелов и Нурбек Мурашев. Кемелов выступал на заседании Комитета по аграрной политике, когда его коллега Мурашев попросил соблюдать регламент и дать слово другим.

Такое замечание не понравилось Кемелову и после словесной перепалки он направился в сторону Мурашева. Драки не случилось, потому что их остановили коллеги.

Также на этом заседании был принят в третьем чтении законопроект, усложняющий отчетность для НПО. Эксперты считают, что с помощью этого закона власти будут закрывать неугодные неправительственные организации.

Как началось заседание?

Всё началось ещё 16 июня. В среду коллега, который радеет за народ, но продвигает под этим соусом на должности различных граждан, попросил отменить «разное» и заслушать 17 июня кабинет министров по антикризисным мерам. Парламент проголосовал и заседание 17 июня началось с того, что в ЖК пришли министры энергетики, сельского хозяйства и другие чины.

Почти 40 минут утверждали повестку заседания. Обсуждали разные вопросы: борьба с фейками в соцсетях, причем этого требовали те, кто ранее поддерживался фабриками троллей. В это время, министры наблюдали и ждали, когда им дадут слово. В повестку внесли несколько законопроектов — одна из моих коллег внесла законопроект о раскрытии финансовой и хозяйственной деятельности, который по-тихому был рассмотрен в Комитете по соцполитике.

Споры из-за отсутствия Марипова

Наконец-то перешли к рассмотрению антикризисных мер кабинета министров, а мер представлено не было. Но депутатский корпус возмутился, почему нет председателя кабинета министров Улукбека Марипова? Он в это время проводил встречи с международными организациями.

Опять начались споры на 40 минут, нервы и эмоции, ругань в сторону Марипова, хотя, по Конституции, он не возглавляет исполнительную власть. Решили перенести этот вопрос на послеобеденное время и поручили Комитету по аграрной политике в перерыве рассмотреть вопрос засухи, энергетического кризиса и прийти в ЖК с решением.

Два законопроекта рассмотрели без обсуждения

Без обсуждения был рассмотрен в третьем чтении законопроект о безвизовом режиме на 60 дней для граждан ещё 9 государств. В итоге у нас граждане 61 иностранного государства смогут въезжать без визы на 60 дней. Правительство ещё в этот перечень включило лиц, имеющих паспорта ООН.

Почти без обсуждения в третьем чтении мы рассмотрели законопроект о некоммерческих организациях. Возмущался лишь я, но в дискуссию вступил представитель президента Анарбек Калматов, который поддержал законопроект депутатов.

«Спасибо» коллегам, они приняли этот закон и сделали ещё больший вклад в будущую безработицу. Сектор НКО начнёт сокращаться, а социальных проектов, поддерживаемых международными донорами станет меньше.

Обсудили обучение фермеров, чтобы отвлечь от засухи

До обеда мы рассмотрели кредитное и грантовое соглашение, в рамках которого мы получим деньги от Международной ассоциации развития и потратим на какие-то местные проекты и обучим фермеров чему-то. Хотят отвлечь людей от засухи.

*Проблема маловодья возникла в 2020 году по всему центральноазиатскому региону. По словам фермеров, из-за нехватки воды у них на полях гибнет урожай, что может привести к нехватке продовольствия. Кыргызские фермеры недовольны тем, что власти спускают воду Казахстану и Узбекистану в обмен на электричество. До конца июня Кыргызстан должен спустить Казахстану 77 млн кубометров воды из Токтогульского водохранилища. Спуск воды власти объяснили тем, что Кыргызстан необходимо обеспечить бесперебойным электроснабжением для успешного прохождения осенне-зимнего периода 2021-2022 годов. При этом, сами же власти заявляют, что в Токтогулке недостаточно воды.

А затем мы долго обсуждали законопроект об облегчении процедур получения ипотечных кредитов, но денег на ипотеку пока нет. Уже прошло половина года, а ипотечная компания так и не получила 500 миллионов сомов. Зато законопроектом отменяются первоначальные взносы по ипотеке.

Конфликт на заседании Комитета по аграрной политике

Во время обеда активно заседал Комитет по аграрной политике. Именно там, коллега радеющий за народ, но продвигающий своих людей, шумел и возмущался. И между другими депутатами чуть было не возник конфликт.

Отчет кабмина

После обеда мы быстро рассмотрели ряд соглашений, приняли постановление о выделении из государственного резерва 600 миллионов сомов на выплату компенсаций врачам, заслушали отчет Счетной палаты, проголосовали по законопроектам и к вечеру приступили к заслушиванию председателя кабинета министров.

Несмотря на вечер, у депутатов эмоции продолжали зашкаливать. Говорили о засухе, увеличении тарифов* на электричество, росте цен на продукты.

*Минэнерго 15 июня предложило увеличить тарифы на электричество, горячую воду и отопление. Такое предложение возникло из-за ряда проблем: нехватка средств на замену старого оборудования, дефицит электроэнергии и низкий уровень воды в Токтогульском водохранилище. Так, в этом году тарифы на отопление и горячую воду предлагают увеличить на 25%. Тарифы на электричество предлагают увеличить на 40%. А к 2023 году их предлагают повысить в два раза.

Я попросил Марипова передвинуть увеличение тарифов, так как у граждан в карманах ветер гуляет и платить будет нечем.

Марипов, нападки и кадры

Эмоции у всех бушевали и тут Марипов сказал, что из-за того, что он не решает кадровые вопросы отдельных депутатов, на него публично нападают. Без микрофона все потребовали сказать фамилию такого депутата и Улукбек Асамединович был вынужден назвать фамилию. Один из депутатов, который требовал назвать фамилию депутата, продвигающего кадровые интересы, вышел к микрофону и осудил Марипова за то, что он публично назвал фамилию. Я откровенно сказал этому депутату о его двоякой позиции.

«Фантомные боли»

Очень хорошо выступил Мирлан Жеенчороев, назвав происходящее «фантомными болями». По Конституции, исполнительную власть возглавляет президент, а мы требуем ухода председателя кабинета министров, которого даже не назначали.

Не думал я, что заседание продлится так долго. После 7 часов у меня были запланированы встречи с экспертами, которые рассказали о негативных последствиях в случае принятия новых кодексов в сфере уголовного законодательства. Мне пришлось уйти после 19:20 часов, а заседание всё шло и шло…

Вывод, надо нападать на председателя кабинета министров, требовать назначать своих людей, а он ещё на обед* позовёт.

*На заседании парламента Марипов пригласил на обед депутата Бактыбека Райымкулова. Это случилось после того, как депутат спросил у Марипова о поездке к Орто-Токойскому водохранилищу для изучения ситуации с нехваткой воды, и предложил им вместе решать проблему.

«О графике сообщу вам лично. Поедем туда, пообедаем, поговорим. Я вам куплю обед. За мой счет», — сказал Марипов.

Бактыбек Раыймкулов — инициатор законопроекта, ограничивающего деятельность НКО.

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