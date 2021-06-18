Глава кабинета министров Улукбек Марипов на заседании парламента 17 июня сообщил, что газификация ТЭЦ Бишкека временно приостановлена.

По словам Марипова, причиной этому стало то, что власти страны не договорились с «Газпромом» о цене за поставку 1 тыс кубометров природного газа.

«Даже если они спустят цену до $175, это будет нагрузкой. Так как не соответствует нашей сегодняшней экономической ситуации. Если бы стоимость 1000 кубов была бы около $100, тогда мы бы вышли на аналогичную стоимость с углем. А так это очень большая сумма, мы подсчитали. В девять раз будет превышать стоимость угля», — пояснил Марипов отвечая на вопрос депутата Мамасадыка Бакирова о газификации ТЭЦ.

При этом, глава кабмина не озвучил цену предлагаемую «Газпромом», но отметил, что Кыргызстан ведет переговоры с Туркменистаном в сфере энергетики и газа.

«Все знают, что есть трубопровод, который проходит через Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и Китай этот путь тоже будет рассматриваться. Но вопрос с ТЭЦ [Бишкека] пока остается открытым», — добавил он.

Вопрос в цене

О том, что газификация столичной ТЭЦ зависит от «Газпрома» говорил и бывший и.о. премьер-министра Артем Новиков. Еще в январе 2021 года Новиков заявил, что на переоборудование объекта потребуется около 3,5 млрд сомов. При этом, котлы менять не придется: они еще советские и рассчитаны на работу на газе.

Однако несмотря на переговоры стороны так и не пришли к соглашению по цене за газ.

«Если тариф останется и при этом стоимость выработки вырастет, то где мы найдем деньги? Конечно, вопрос экологии очень важен, но с экономической составляющей мы тоже не можем не считаться», — сообщил тогда Новиков.

Главным образом газификация ТЭЦ Бишкека нужна, чтобы уменьшить выброс большого количества вредных веществ в зимний период. Это также позволит уменьшить и смог над столицей.

Сама проблема смога в столице обсуждается еще с 2017 года. Однако информация о том, что в воздухе в Бишкеке превышено количество вредных частиц, сообщали задолго до этого — больше десяти лет назад.

Власти считают одной из основных причин загрязнения воздуха — выхлопные газы машин. Воздух загрязняется и от частного сектора, жители которого отапливают дома углем и не устанавливают фильтры в дымоходах.

Экологи утверждают, что на качество воздуха, кроме машин и жилмассивов, влияют выбросы от ТЭЦ Бишкека, которая обеспечивает теплом многоквартирные дома. При этом, власти утверждают, что на столичной ТЭЦ стоят фильтры, которые очищают выбросы твердых частиц на 97%.