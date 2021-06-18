Пресс-служба парламента сообщила, что депутаты профильного комитета по транспорту и коммуникациям на заседании 25 мая одобрили в первом чтении законопроект о снижении штрафов по «Безопасному городу».

Заместитель министра внутренних дел Нурбек Абдиев рассказал, что предлагается понизить штрафы за следующие «незначительные нарушения»:

превышение скорости на 10 км/час, но менее, чем на 20 км/час;

несоблюдение стоп-линии на красный сигнал светофора;

игнорирование дорожных знаков или разметки проезжей части дороги;

нарушение правил остановки или стоянки;

нарушение правил маневрирования без выезда на встречную полосу.

«В случае уплаты штрафа в течение 15 дней со дня получения постановления, размеры выплаты уменьшаются на 70%. То есть сумма штрафа составит всего 300 сомов, [если человека оштрафовали] на 1000 сомов», – подчеркнул Абдиев.

Депутат Тынчтык Конушбаев поинтересовался размером выпадений из бюджета в случае принятия законопроекта. Он также опасается, что произойдет рост уровня аварийности из-за снижения штрафов.

Абдиев пояснил, что снижение размера штрафов повлечет выпадения из бюджета в размере 367 млн сомов.

Депутат Бейшеналы Нурдинов и Нурбек Тотонов отметили, что передвижные комплексы «Безопасного города» («треноги») работают незаконно, так как перед ними нет предупреждающего знака. По их мнению, ГУОБДД должен представить водителям информацию о месте размещения этих радаров.

Начальник ГУОБДД Азамат Исраилов ответил, что треноги попеременно ставят туда, где происходит больше всего ДТП.

В Главном управлении обеспечения безопасности дорожного движения МВД предложили снизить штрафы за нарушения правил дорожного движения первой категории еще в апреле 2021 года.

Правительство ввело новые штрафы в январе 2019 года, но штрафовать водителей по новой системе начали только в марте, после того, как шестой созыв парламента одобрил эти правки

В то время водители жаловались на то, что штрафы не соразмерны с доходом населения.

Против высоких штрафов также высказывался председатель ГРС Алмаз Мамбетов, который был вынужден оплачивать штрафы после того, как сам нарушил правила дорожного движения.

«Безопасный город»

Система предупреждения и фиксации нарушений ПДД «Безопасный город» начала полноценно работать с 4 марта 2019 года. Она направлена на круглосуточную фиксацию движения автомашин для раскрытия преступлений на улицах города Бишкек и автодорогах международного значения в Чуйской области.

«Безопасный город» — часть проекта «Умный город» государственной программы «Таза Коом». По задумке властей, с запуском «Умного города» должна была повыситься безопасность кыргызстанцев.

Однако после внедрения системы многие автовладельцы начали возмущаться, что штрафы слишком высокие. Тогда власти решили снизить размеры штрафов первой категории с трех тысяч до одной тысячи сомов.