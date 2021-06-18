Задержанный ранее Госкомитетом нацбезопасности (ГКНБ) владелец ассоциации компаний «Карвен групп» и почетный генеральный консул Венгрии в Кыргызстане Генрих Балян отпущен под домашний арест до 15 августа 2021 года.

Решение об этом принял Первомайский районный суд Бишкека, удовлетворив прошение прокурора.

«В отношении подозреваемого Баляна применена мера пресечения в виде домашнего ареста, поскольку он добровольно возместил часть ущерба в размере 60 млн сомов путём перечисления на депозитный счёт ГКНБ КР», — сообщили в суде.

Информагентство 24.kg со ссылкой на собственные источниики сообщило, что следствие попросило применить к нему меру пресечения, не связанную с арестом, так как он «выплатил часть задолженности по кредиту» в «Росинбанке» (нынешний «Керемет банк»).

Генриха Баляна задержали сотрудники ГКНБ 15 июня. Комитет установил факт сговора Баляна с ответственными сотрудниками одного из банков с государственной долей.

По данным ГКНБ, подставное лицо получило кредит в размере $2,3 млн под залог неликвидного недвижимого имущества с завышенной оценочной стоимостью $670 тысяч.

«Следствием получены неопровержимые доказательства предоставления Генрихом Баляном своей недвижимости в качестве залога и получения им денежных средств. Он не собирался погашать кредит», — рассказали в комитете.

В пресс-центре отметили, что ранее в рамках этого уголовного дела был задержан бывший заместитель председателя правления того же банка А.К., также имеющий отношение к мошенничеству.

По данным издания 24.kg, речь идет о деле о мошенничестве в «Росинбанке», а задержанным зампредом является Александр Ким.