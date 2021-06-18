Пресс-служба Санитарно-экологической инспекции (СЭИ) мэрии Бишкека сообщила, что во время рейда по выявлению нарушений выписала штрафы нескольким кафе и другим компаниям.

Штрафы от 3 до 13 тыс сомов за нарушение санитарных правил получили:

стройкомпания «Нурзаман»;

«РСК Банк»;

компания «Кыргыз Дан»;

«Демир Банк»;

стройкомпания «Кей Джи Групп»;

спортколледж имени Сыдыкова;

два фургона по продаже кофе и мороженого.

Штраф также получило кафе Adriano, где во время рейда выявили официанта с повышенной температурой и других сотрудников без масок. Также в СЭИ отметили, что в кафе не соблюдается дистанция между столами.

В итоге кафе получило штраф 3 тыс сомов. При этом, администратор заведения говорил, что у официанта была повышения температура, потому что он приезжает на работу на велосипеде.

Еще одну кофейню Urban Shisha & Coffee оштрафовали на 13 тыс сомов, так как заведение работало после 23:00 и персонал не соблюдал масочный режим.

Ранее мэрия Бишкека ввела ограничения работы увеселительных заведений из-за ухудшения эпидситуации с COVID-19. Им разрешено работать только до 23: 00 и при выполнении и других норм.