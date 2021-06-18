Минздрав Кыргызстана сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли четыре пациента с COVID-19.
По данным ведомства, за все пандемии в стране скончались 1 920 пациентов, у которых был подтвержден коронавирус.
Также за сутки COVID-19 подтвердился у 653 человек.
- Бишкек — 269;
- Ошская область — 74;
- Ош — 73;
- Чуйская область — 116;
- Джалал-Абадская область — 69;
- Баткенская область — 32;
- Иссык-Кульская область — 15;
- Таласская область — 5.
По данным министерства, всего за все время пандемии в стране выявили 113 430 случаев заражения коронавирусом.
С выздоровлением из больниц и стационаров за сутки выписали 372 пациента. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 104 302 пациента.
За сутки среди медиков выявили 20 новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 5024 медработников, из которых выздоровели всего 4 721 медработника.