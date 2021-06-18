Минздрав Кыргызстана сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли четыре пациента с COVID-19.

По данным ведомства, за все пандемии в стране скончались 1 920 пациентов, у которых был подтвержден коронавирус.

Также за сутки COVID-19 подтвердился у 653 человек.

  • Бишкек — 269;
  • Ошская область — 74;
  • Ош — 73;
  • Чуйская область — 116;
  • Джалал-Абадская область — 69;
  • Баткенская область — 32;
  • Иссык-Кульская область — 15;
  • Таласская область — 5.

По данным министерства, всего за все время пандемии в стране выявили 113 430 случаев заражения коронавирусом.

С выздоровлением из больниц и стационаров за сутки выписали 372 пациента. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 104 302 пациента.

За сутки среди медиков выявили 20 новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 5024 медработников, из которых выздоровели всего 4 721 медработника.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА