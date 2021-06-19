Депутат Жогорку Кенеша Шайлообек Атазов 17 июня на заседании парламента заявил, что некоторые политики через свою армию фейков поливают их грязью.

По его словам, в интернете стали очернять не только нардепов, но и президента.

«Они публикуют издевательские и оскорбляющие материалы. Распространение недостоверной информации — это как поедание мяса родного человека. Мы что, должны сидеть тут и на все соглашаться? Когда заходишь на страницу авторов этих материалов в соцсетях, у них ничего нет, кроме фото птиц в профиле. Если человек работает плохо, пусть за это ответит в рамках закона, но не надо оскорблять и очернять через фейки», — сказал Атазов.

Депутат считает, что намеренным распространением недостоверной информации занимаются некоторые члены кабинета министров. Он сделал им предупреждение.

«Придет время, и вы тоже уйдете с работы. У меня тоже есть информация о вас. Мы знаем, что некоторые политики, которые брали деньги «Кумтора», теперь сидят с армией фейков и занимаются очернением», — заявил Атазов.

Кто такой Атазов?

Шайлообек Атазов стал депутатом Жогорку Кенеша 7 марта 2021 года. Он пришел по списку партии «Ата-Мекен».

Однако на последних парламентских выборах он баллотировался от партии «Мекеним Кыргызстан», которую связывают с кланом Матраимовых. Он пришел на место Искандера Гайпкулова, который был назначен завотделом в аппарат президента.

В конце августа 2020 года в отношении Атазова было начато досудебное производство из-за его публикации в фейсбуке. Он обвинил представителя провластной партии «Биримдик», депутата Азамата Арапбаева в «давлении на руководителей муниципальных служб в Оше и сборе паспортов».

Также он написал, что если Арапбаев не остановится, то «молодые люди собираются сжечь его заправки».

Атазов возглавляет принадлежащий Матраимовым спортивный клуб «ЕРЕМ», периодически выступая в защиту этой семьи в социальных сетях.

Также он запомнился своим агрессивным поведением по отношению к Сооронбаю Жээнбекову, когда тот был губернатором Ошской области. Атазов отобрал у Жээнбекова микрофон и не дал ему выступить перед народом.

Кроме того, Шайлообек Атазов выступал на митинге 19 февраля в защиту задержанного по подозрению в отмывании преступных доходов экс-зампреда таможни Райымбека Матраимова.

Ранее издание Factcheck.kg выявило, что более 80% аккаунтов, поддерживающих семью Матраимовых —фейки.

Как фейки искажают информацию

В Кыргызстане действительно существуют фермы фейков, особенно активны они в период выборов. По словам медиа-менеджера Жаннат Токтосуновой, «все политики кормят фейк-группы».

Около 400 фейков были заблокированы Фейсбук из-за попыток влиять на выборы — в администрацию соцсети базу данных с подозрительными аккаунтами отправил Институт Медиа Полиси. После соцсеть обратила внимание на регион и удалила сотни фейковых аккаунтов и из Кыргызстана, и из Казахстана и других центрально-азиатских стран.

С начала политического кризиса в Кыргызстане после событий 5-6 октября появились в том числе фейковые аккаунты, которые поддерживали тогда еще кандидата в премьеры Садыра Жапарова.

Некоторые из них угрожали критикам политика в соцсетях. Среди фейков, поддерживающих политика были замечены в том числе аккаунты, которые на выборах в парламент агитировали за партию клана Матраимовых «Мекеним Кыргызстан».

Впрочем, фейковые аккаунты и боты отстаивали интересы и прежних президентов — Сооронбая Жээнбекова и Алмазбека Атамбаева.

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