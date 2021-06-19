Первомайский районный суд Бишкека вынес решение по мере пресечения для экс-вице-премьера Тайырбека Сарпашева, которого 18 июня задержали сотрудники ГКНБ по подозрению в коррупции. Он останется под стражей в СИЗО ГКНБ до 31 июля.



По данным ГКНБ, он совершил «преступные действия в сговоре с высшим политическим руководством страны и представителями Centerra Gold Inc.». Отмечается, что Сарпашев, занимая ответственные должности в правительстве и в интересах компании Centerra Gold Inc. препятствовал разработке и принятию проекта Закона «О ледниках».

«Более того, согласно преступному сговору, он внес на рассмотрение парламента страны дополнения в Водный кодекс республики, позволяющий ЗАО «Кумтор Голд Компани» вести разработку на ледниках, расположенных на руднике Кумтор, что привело к разрушению ледников Лысый и Давыдова», – добавили в ведомстве.

По этому делу ГКНБ задержал ряд политиков. Так по подозрению в коррупции при реализации проекта «Кумтор» 31 мая задержали политика Омурбека Бабанова. Тогда в Госкомитете сообщили, что Бабанов задержан «на основании полученных в ходе следствия доказательств».

Кроме Бабанова по делу о коррупции на «Кумторе» также задержали экс-депутата Исхака Пирматова, депутатов Асылбека Жээнбекова, Торобая Зулпукарова, Алмазбека Баатырбекова и Талантбека Узакбаева.

Скандал вокруг «Кумтора»

Скандал вокруг «Кумтора» разгорелся после того, как 6 мая депутаты Жогорку Кенеша сразу в трех чтениях приняли закон, который позволяет ввести внешнее госуправление в частной компании.

Спустя еще неделю, 12 мая госкомиссия по изучению деятельности «Кумтор Голд Компани» подвела предварительные итоги своей работы. Тогда члены комиссии предложили взыскать с компании 459 млрд сомов или $4 млрд 252 млн.

Тогда же депутаты предложили еще один вариант — расторгнуть все соглашения между правительством и «Кумтором» или ввести временное управление на предприятии. 14 мая закон о внешнем управлении был подписан президентом Садыром Жапаровым.

В итоге власти назначили внешнего управляющего в «Кумтор Голд Компани». Им стал гражданин Канады Тенгиз Болтурук, который был членом совета директоров канадской компании Centerra Gold Inc.

Такое решение не устроило канадскую Centerra Gold Inc. Компания заявила, что подает в Арбитражный суд на кыргызское правительство. В Centerra считают, что действия властей республики нарушают подписанные договоры между сторонами.