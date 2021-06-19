Пресс-центр Госкомитета нацбезопасности сообщил, что в ошском филиале Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына выявлена налаженная схема получения взяток.

По данным ГКНБ, руководство вуза совместно с преподавателями получали взятки от иностранных студентов, «тем самым подрывая авторитет государственных вузов перед международной общественностью».

На видеозаписи женщина, занимающая руководящую должность в этом университете, постукивает по рабочему столу пачкой незаконно полученных долларовых купюр, как обычно делают торговцы на рынках при почине.

В комитете уточнили, что в университете требовали деньги от студентов взамен на допуск к экзаменационной сессии и госэкзаменам.

Фото: Пресс-центр ГКНБ.

Начато досудебное производство по статье «Получение взятки». ГКНБ в настоящее время занимается установлением лиц, причастных к этому.

То, что в некоторых государственных университетах преподаватели требуют взятки, уже не новость для кыргызстанцев.

В 2019 году милиция поймала сотрудницу одного из бишкекских вузов при получении взятки. Выяснилось, что она с 2014 по 2018 год, получала от студента денежные средства под предлогом сдачи экзаменационных сессий и оплаты за контрактное обучение. Общая сумма составила 230 000 сомов.

А в 2018 году при получении взятки была задержана завкафедрой КНУ. В финпол обратилась студентка с заявлением о том, что заведующая одной из кафедр требует с нее $400 за положительное решение при защите дипломной работы.