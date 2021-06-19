Всемирная организация здравоохранения предложила женщинам детородного возраста отказаться от алкоголя, так как его употребление даже до беременности может отрицательно сказаться на здоровье ребенка, чем вызвала критику в свой адрес. Об этом говорится в проекте Глобального плана действий по борьбе с алкоголем на 2022-2030 годы.

ВОЗ утверждает, что «надлежащее внимание» следует уделять профилактике употребления алкоголя среди детей, будущих матерей и женщин детородного возраста*.

*Детородный возраст начинается в середине подросткового возраста и длится примерно до 50 лет, когда у женщины начинается менопауза.

Пользователи сети оценили предложение ВОЗ как сексистсое и патерналистское.

«ВОЗ предлагает “запретить женщинам детородного возраста пить”. Мы что, ценим женщин только за их способность рожать детей? Употребление алкоголя может снизить количество сперматозоидов и снизить уровень тестостерона у мужчин, тогда где же призыв к мужчинам “детородного возраста” бросить пить?» — передает РИА Новости возмущенный пост одного из пользователей Twitter.

«Предложение о том, что мы должны активно препятствовать употреблению алкоголя у значительной части женщин, полностью противоречит балансу рисков употребления алкоголя и ограничений личной свободы, который мы наблюдаем практически в любой стране мира», – сказал британскому изданию MailOnline научный сотрудник Шеффилдского университета, специализирующийся на алкоголе, Колин Ангус.

Он отметил: не считая беременности, риски употребления алкоголя для мужчин и женщин в целом схожи. При этом Ангус подчеркнул, что употребление алкоголя среди мужчин может нанести ущерб фертильности или повысить риск проблемных родов.

Согласно исследованию Центрального Южного университета в Китае, опубликованному в Европейском журнале профилактической кардиологии в 2019 году, регулярное употребление алкоголя в течение трех месяцев перед зачатием со стороны отцов повышало риск развития порока сердца у ребенка на 44%, со стороны матери — на 16%.