Министерство энергетики и промышленности 17 июня провело пресс-тур для журналистов на Токтогульскую ГЭС. Им показали, как работает объект, и в каком состоянии сейчас находится Токтогульское водохранилище, в котором было около 10 млрд 800 млн кубометров воды.

Глава минэнерго Доскул Бекмурзаев лично показал, как идет ремонт гидроагрегатов на ГЭС и заверил: все нужные запчасти уже едут с границы.

«Третий агрегат на сейчас находится на ремонте — готовится к отопительному периоду. Четвертый агрегат вытащили, первые запчасти уже выехали с границы в нашу сторону*, в течение недели приедут. Из-за пандемии были задержки, но в круглосуточном режиме работаем и постараемся запустить четвертый агрегат к зиме», — заверил Бекмурзаев.

*Власти более полугода ждали запчастей для Токтогульской ГЭС. Известно, что часть оборудования, заказанного из Китая, должны были завезти через пункт пропуска «Иркештам» на кыргызско-китайской границе, часть — через «Хоргос» на казахско-китайской границе. Однако из-за ситуации с COVID-19 оборудование долгое время стояло на границе.