Министерство энергетики и промышленности 17 июня провело пресс-тур для журналистов на Токтогульскую ГЭС. Им показали, как работает объект, и в каком состоянии сейчас находится Токтогульское водохранилище, в котором было около 10 млрд 800 млн кубометров воды.
Глава минэнерго Доскул Бекмурзаев лично показал, как идет ремонт гидроагрегатов на ГЭС и заверил: все нужные запчасти уже едут с границы.
«Третий агрегат на сейчас находится на ремонте — готовится к отопительному периоду. Четвертый агрегат вытащили, первые запчасти уже выехали с границы в нашу сторону*, в течение недели приедут. Из-за пандемии были задержки, но в круглосуточном режиме работаем и постараемся запустить четвертый агрегат к зиме», — заверил Бекмурзаев.
*Власти более полугода ждали запчастей для Токтогульской ГЭС. Известно, что часть оборудования, заказанного из Китая, должны были завезти через пункт пропуска «Иркештам» на кыргызско-китайской границе, часть — через «Хоргос» на казахско-китайской границе. Однако из-за ситуации с COVID-19 оборудование долгое время стояло на границе.
Мы работаем, никакого кризиса нет
Бекмурзаев во время экскурсии по Токтогульской ГЭС не раз повторял, что «энергетического кризиса» в Кыргызстане нет. По его словам, до октября есть еще время, чтобы накопить воды в водохранилище в объеме до 19 млрд кубометров.
«Появляется информация в сети, что мы сливаем воду. Мы сливаем воду, потому с 1 июня по 1 сентября мы должны делать возврат электроэнергии, которую брали у соседей* [Казахстана и Узбекистана]. Но с 1 сентября мы уменьшим водосброс, когда возрастет потребление», — пояснил министр.
*Весной 2021 года Кыргызстан заключил соглашения с Казахстаном и Узбекистаном о поставке электроэнергии в объеме 1650 млн кВт/ч до весны 2022 года, чтобы преодолеть кризис. В обмен страна будет расплачиваться, спуская воду в летние месяцы до 2023 года.
Бекмурзаев также решил развеять миф о том, что слитую из водохранилища воду можно набрать обратно. Глава минэнерго пояснил, что в этом случае «нарушается каскадность сброса», из-за чего ГЭС, стоящие после Токтогульской ниже по течению, не смогут сделать такой же сброс.
Повышение тарифов и реформа в энергетике
Отвечая на вопросы журналистов о новых тарифах, Бекмурзаев сказал, что их высчитывали по определенным алгоритмам.
«По этому поводу будет еще дополнительная пресс-конференция. Мы учитывали все, есть четкие расчеты и мы нашли золотую середину для народа», — считает глава ведомства.
Кроме повышения тарифов на электричество, минэнерго также предлагает повысить тарифы на отопление и горячую воду. В целом предлагается повысить тариф на отопление предлагается поднять на 25% в этом году и на 10% в 2022 году.
Аналогичное повышение предлагают и для горячей воды — на 25% в этом и следующем годах и на 8% в 2023 году.
Изменения коснутся не только потребителей электроэнергии, но и распределительных компаний. В планах минэнерго — объединить распределительные компании «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро» и «Джалал-Абадэлектро» в одну компанию.
Министр считает, что такое объединение компаний позволит оптимизировать их работу, уменьшить расходы и выйти на прибыль.
По части отключения электричества Бекмурзаев заверил, что зимой «веерных отключений не будет». Он добавил, что сейчас электричество отключают только из-за ремонта и подготовки к отопительному сезону.
Энергетический кризис в Кыргызстане
В августе 2020 года о том, что республика столкнется с нехваткой электричества говорил экс-президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. На тот момент Кыргызстану не хватало в Токтогульском водохранилище 2,4 млрд кубометров воды.
При этом прежние власти обещали, что не будут вводить ограничения для населения по использованию электроэнергии. Нехватку воды в водохранилище власти связывали с периодом маловодья, который будет продолжаться несколько лет.
В 2020 году Кыргызстан вынужден был начать приобретать у Казахстана электроэнергию, потому что в Токтогульском водохранилище мало воды.
Затем после смены власти в октябре 2020 года и наступления зимних холодов выяснилось, что отключения все-таки будут: для начала автоматические из-за перегрузки электросетей. В Нацэнергохолдинге призвали кыргызстанцев потреблять меньше электроэнергии, использовать газ и уголь для отопления домов.