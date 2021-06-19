Группа краткосрочного прогнозирования независимых экспертов предупредила о том, что кыргызстанцев ждет резкий рост заболеваемости COVID-19. При этом коек в больницах и мест в реанимации хватит не на всех, кому они могут понадобиться.

Участница группы, эпидемиолог, специалистка проекта USAID Айжан Дооронбекова рассказала в интервью AKIpress, что согласно краткосрочному прогнозу на ближайшие две недели ежедневно будет выявляться около 1500 новых заболевших COVID-19.

Эпидемиологи, инфекционисты и специалисты по общественному здравоохранению подсчитали, что в среднем прирост заболевших составит около 16 358 человек. Из них порядка 6707 человек будет нужна госпитализация, крайне тяжелых и тяжелых случаев может быть 2280 человек.

Так же при этом прогнозе 671 человеку в среднем может понадобиться реанимация.

При этом Дооронбекова ссылается на минздрав, который сообщает, что для пациентов с COVID-19 есть всего 3437 коек и 346 реанимационных мест. Часть из них уже занята — поэтому свободны по данным на 19 июня, 1268 коек.

«Есть три варианта прогноза — оптимистичный, средний и пессимистический. В этом методе прогнозирования мы учли индийский штамм, так называемый Дельта-вирус, у которого контагиозность и риск госпитализации в два раза выше, чем у британского штамма. Поэтому мы ориентировались на наихудший, пессимистический вариант. Также есть данные по развитию ситуации по областям, ожидается очень высокий прирост заболевших в южных регионах. Равно как и в Бишкеке», — заявила она.

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Что за экспертная группа?

Группа краткосрочного прогнозирования независимых экспертов существует с весны 2020 года. Ее образовали Фонд Сорос Кыргызстан и несколько партнеров из числа кыргызских эпидемиологов, вирусологов, специалистов по общественному здравоохранению, IT-специалистов.

В 2020 году группа вместе с Оксфордским университетом работала над прогнозом течения и лечения COVID-19 в Кыргызстане. Она рассчитала еще во время карантина, что к концу июня-июлю кыргызское здравоохранение постигнет кризис. Фактически эксперты предсказали «черный июль» — месяц, когда в системе здравоохранения страны наступил коллапс и умерли сотни кыргызстанцев с COVID-19.

Сейчас в группу прогнозирования, кроме Дооронбековой, входят эпидемиолог Чинара Жумалиева, главная внештатная инфекционистка минздравсоцразвития Айнура Кутманова, специалист по общественному здравоохранению, директор программы «Общественное здравоохранение» Фонда Сорос Кыргызстан Айбек Мукамбетов.

Коронавирус в Кыргызстане

По данным Республиканского штаба на 19 июня, в Кыргызстане умерли пять пациентов с COVID-19, вирус выявили у 870 человек — 34 из них медики. Всего за все время пандемии в стране выявили 114 300 случаев заражения коронавирусом, 1925 из них закончились смертью.

На брифинге 15 июня замминистра здравоохранения Жалалидин Рахматуллаев заявил о начале третьей волны COVID-19. По его словам, для этого власти развернули более 3 тысяч коек в стационарах и еще 1,5 тысячи коек оставили на резерв.

Он также отметил, что в стране сейчас циркулируют четыре штамма коронавируса, среди которых британский штамм, который составил 44% и российский — 39%.

Ранее мэрия Бишкека ввела ограничения работы увеселительных заведений из-за ухудшения эпидситуации с COVID-19. Им разрешено работать только до 23: 00 и при выполнении и других норм.