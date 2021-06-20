Гражданская инициатива Peschcom опубликовала комикс в соцсетях о пешеходах-супергероях Бишкека.

По словам авторов, городским властям стоит задуматься над тем, как сделать город удобным не только для автомобилистов.

«Каково в Бишкеке быть пешеходом, велосипедистом или пассажиром маршрутки? Люди, принимающие решения о том, какой должна быть столица — депутаты, мэр и другие начальники в госаппарате не знают этого, ведь они передвигаются на автомобилях. Для автомобилей в городе чудные условия: широкие дороги, безграничные парковки, надземные и подземные переходы — чтобы пешеходы не мешали. Условия настолько чудные, что Бишкек уже не вмещает огромное количество машин», — отметили в Peschcom.

Авторы комикса также осветили проблемы передвижения людей с ограниченными возможностями.

«В нашем городе есть люди со сверхспособностями. Передвигаясь по городу, они преодолевают множество препятствий, которые не замечают люди, принимающие решения. Это родители с колясками, пожилые, люди с инвалидностью и много других маломобильных горожан.

Им приходится включать режим супер-героев, когда они поднимаются по лестницам без адекватных пандусов, пользуются неудобным общественным транспортом и неприспособленными остановками, двигаются по разбитым тротуарам и натыкаются на открытые люки и бордюры. Город должен быть безбарьерным для людей, но сейчас безбарьерная среда есть только для автомобилей», — отметили в Peschcom.

Передвижение по Бишкеку

В марте 2021 года гражданский активист Болот Ибрагимов прокатился на надувной лодке по бишкекским лужам, образовавшимся после проливных дождей. На утро МЧС откачали воду с улицы, где плавал на лодке Ибрагимов, а после власти города сделали там ямочный ремонт.

Также в марте 2021 года журналисты информагентства 24.kg опубликовали материал на основе проведенного анализа данных по ремонту дорожной инфраструктуры в Бишкеке. Согласно их выводам, власти столицы отдают предпочтение ремонту дорог, а не тротуаров.

«Это приводит к тому, что быть пешеходом в городе не просто неудобно, но еще и опасно», — отмечают журналисты.

По их данным, за последние пять лет в столице отремонтировали 233 километра дорог и всего 188 километров тротуаров. При этом, согласно анализу, новых тротуаров нет даже по одной стороне отремонтированных дорог.

В пресс-службе мэрии Бишкека 24.kg сообщили, что пешеходной инфраструктуре стали уделять внимание только в последние годы. Город впервые выделил средства на ремонт тротуаров только в 2020 году.

Машины на тротуарах

По официальным данным, число автомобилей в столице за последние семь лет выросло на 40 процентов. В Бишкеке на начало 2020 года зарегистрировано более 400 тысяч автомобилей. Каждый из них в среднем занимает чуть более 9 квадратных метров под парковку, а все вместе — 376 гектаров.

При этом журналисты 24.kg отмечают, что реальная площадь, которую занимают автомобили в Бишкеке, гораздо больше, так как для автомобиля используют как минимум две парковки — возле дома и работы.

В итоге водители часто используют для парковки тротуары.

Исследователи отметили, что из-за использования тротуаров в качестве парковок пешеходы подвергаются большей опасности – людей сбивают прямо на тротуарах и во дворах домов.

Кураторка гражданской инициативы Peshcom Рада Валентина кызы отметила, что в городе должна отсутствовать возможность припарковать машину в центре. Освободившиеся от парковок места можно использовать для расширения тротуаров, посадки деревьев, открытия велодорожек.

По ее словам, горожане будут меньше пользоваться автомобилями, если в городе организуют больше пешеходных зон – они станут отказываться от личного транспорта в пользу пеших прогулок.

Однако, это может произойти только в случае, если власти столицы в первую очередь начнут думать о пешеходах, а не о комфорте автомобилистов.

Велодорожки, а не полосы

По ее словам, многие люди используют машину в часы пик, только чтобы доехать на ней до офиса и домой. Хотя этот путь легко можно проделать на автобусе или велосипеде.

«Для этого нужна правильная сеть велодорожек, а не полосы, нарисованные на нескольких тротуарах, должен быть организован общественный транспорт. И речь не только о приобретении новых автобусов. Необходимо создавать удобные остановки, выделять полосы для общественного транспорта. Потому что если комфортные автобусы будут стоять в пробках, то мало кто пересядет на них из автомобиля», — заключила она.