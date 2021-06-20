Ученики средней школы №51 имени Турдубая Оморкулова в Жалпак-Ташском айыл окмоту Узгенского района Ошской области провели весь 2020-2021 учебный год в юртах. Об этом сообщило издание Тurmush.

По их данным, старое здание школы разрушили еще в ноябре 2020 года, оно находилось в аварийном состоянии. Однако строительство новой школы затянулось, и ученикам пришлось получать знания в юртах, которые установили в спортзале.

Юрты вместо классов

Директор школы Боронбай Кушбаков отметил, что, несмотря на все сложности, учебный процесс не прерывался. В этой школе учатся 330 учеников, работают 25 учителей и 13 технических сотрудников.

«В 2020-2021 учебном году установили в спортзале шесть юрт, где учили детей. Юрты предоставили сельчане. Сейчас многие переезжают на пастбища, поэтому юрты забрали. Если строительство школы в этом году не завершат, будем вынуждены снова учить детей в юртах», — сказал он.

По его словам, старое здание школы, построенное в 1990-1991 годах, пришло в негодность еще в 2015 году после землетрясения. Спортзал, где расположили юрты, был построен в 2013 году по инициативе сельчан.

Фото: Turmush.

Что говорят власти

Власти Узгенского района заявили, что строительство затянулось из-за нехватки финансирования и влажности почвы.

«Если не закончим в этом году, детям придется тяжело. Отправили письмо в правительство по выделению финансовых средств. Скоро на месте с работами ознакомится новый аким района», – сказал заместитель акима Узгенского района Жалал Алиев.

По информации начальника Ошского областного управления строительства Таланта Эшпаева, проблема не только в финансировании. По его словам, строительство школы затянулось из-за влажности почвы.

«Вырыт котлован школы, утрамбовали почву. Но так как почва была влажная, мы остались ждать, пока она высохнет. Зима в этом селе тоже очень поздняя. В мае шел дождь. В прошлом году мы вывозили землю сушиться, потом снова утрамбовывали. Из-за большой влажности позже здание школы может провалиться», — рассказал Эшпаев.

Также он уточнил, что на строительство было выделено 20 млн сомов. Однако перевели только 13 млн сомов и на эти деньги уже купили стройматериалы.

Палатки и контейнеры вместо классов

Учебный 2020-2021 год не в школьных классах закончился для учащихся еще двух школ Ошской области. В феврале 2021 года произошел пожар, уничтоживший школу в селе Коо-Чаты Кара-Кульджинского района, в марте сгорела школа в селе Буйга Кара-Кульджинского района. Учителя после этого вели занятия в палатках, домах сельчан и даже в здании сельской мечети.

По данным минобразования на 2020 год, в Кыргызстане 244 школы находились в аварийным состоянии. Однако дети все еще продолжают в них учиться.

Вопрос о том, что проблему аварийных школ надо решать, последний раз поднимали на республиканском уровне в 2019 года. Тогда в селе Кенеш Нарынского района открыли школу из шести контейнеров, в которых должны были учиться 160 учеников в две смены. Каждый контейнер вмещал в себя около 15 человек. Дети, которым не хватило места в контейнерах, учились в соседней столовой.

Тогда Алтынай Омурбекова в бытность вице-премьер-министром заявила, что правительство поставило перед собой задачу: в течении ближайших лет решить проблему с аварийными школами.

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