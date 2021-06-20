Пресс-служба посольства Кыргызстана в России сообщила о том, что глава минэкономфина и зампред кабмина Акылбек Жапаров встретился в Москве с гендиректором АО «Институт Гидропроект» Евгением Беллендиром.

«В ходе встречи российской стороне была дана информация по ситуации в энергетической отрасли Кыргызстана, важности совместной подготовки и продвижения проектов в сфере гидроэнергетики. Были кратко освещены меры, предпринимаемые кыргызской стороной, для привлечения крупных финансовых институтов к проектам в данной области», — отмечают в пресс-службе дипмиссии.

Беллендир рассказал о планах открытия в Кыргызстане филиала своей организации, которая занимается проектированием и пуском ГЭС по всему миру.

«Стороны сошлись во мнении о целесообразности определения приоритетного блока и перечня гидроэнергетических объектов», — говорится в сообщении.

Пресс-служба также отмечает, что Жапаров — глава минэкономфина «выразил надежду на дальнейшую плодотворную работу в духе стратегического союзничества и партнерства» между Кыргызстаном и Россией.

АО «Институт Гидропроект» входит в состав публичного акционерного общества «РусГидро». В 2018 году эта компания заявляла, что поможет кыргызским властям с поиском инвесторов, которые достроят Верхне-Нарынский каскад ГЭС и выплатят «РусГидро» долг Кыргызстана в $37 млн.

«РусГидро» и Кыргызстан

«РусГидро» начало строительство кыргызского Верхне-Нарынского каскада ГЭС в 2012 году после того, как правительства Кыргызстана и России заключили соглашение об этом. Тогда планировалось построить четыре ГЭС – «Ак-Булунскую», «Нарынскую ГЭС-1», «Нарынскую ГЭС-2» и «Нарынскую ГЭС-3»

В январе 2016 года на тот момент еще действующий президент Алмазбек Атамбаев в одностороннем порядке разорвал соглашение, после чего руководство холдинга заявило, что хочет получить назад вложенные в строительство $37 млн.

Кыргызстан не торопился отдавать деньги инвесторам, так как комиссия депутатов парламента посчитала, что стоимость объектов сильно завышена, и в «РусГидро» пригрозили международным арбитражем.

Летом 2017 года кыргызское правительство подписало соглашение о продолжении строительства каскада ГЭС чешской компанией Liglass Trading CZ. Она должна была построить и ввести в эксплуатацию Акбулунскую и Нарынскую ГЭС Верхне-Нарынского каскада, и погасить долг перед «РусГидро» до 18 сентября 2017 года.

Liglass Trading не внесла $37 млн вовремя и кыргызские власти разорвали договор и с ней. Руководство компании заявило, что будет судиться с республикой через международный арбитраж из-за этого решения, в Гаагский суд обратилась и «РусГидро».

В 2018 году российские инвесторы объявили, что продают свои акции в ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС» — за 2, 5 млн сомов. Руководство «РусГидро» заявило, что для их холдинга проект «неокупаем», но холдинг будет помогать кыргызским властям с поиском инвесторов, которые достроят каскад ГЭС и выплатят долг Кыргызстана в $37 млн.

В ноябре 2020 года тогда еще и.о.президента Садыр Жапаров во время поездки в Нарынскую область посетил Верхне-Нарынский каскад ГЭС, строительство которого законсервировали после ухода инвесторов. Он пообещал нарынчанам, что объект достроят в ближайшее время.

«Даст бог, мы начнем строительство. Мы, находясь у воды, вместо того, чтобы производить электроэнергию самим, зимой покупаем ее у соседей. Вот и в этом году, оказывается, будем импортировать. Для того, чтобы не приходилось покупать электроэнергию у других стран, мы в короткие сроки должны завершить строительство ГЭС», — сказал Жапаров.

При этом он не назвал источника финансирования работ, возможных инвесторов и сроков, в которые ГЭС могут заработать.

Что известно об «Институте Гидропроект»

АО «Институт Гидропроект» — одна из старейших организаций, проектирующая ГЭС и водохозяйственные сооружения. Сейчас этот НИИ — часть ПАО «РусГидро».

«Институт Гидропроект» входит в число ведущих мировых проектных организаций в сфере гидроэнергетики и выполняет проектировку ГЭС «под ключ» — от разработки схем использования рек до запуска.

По проектам организации спроектированы и запущены более 200 ГЭС и малых ГЭС — на территории России, странах Балтии, СНГ, в Индии, Вьетнаме и ряде других стран мира. Из них 46 ГЭС приходится на соседний Узбекистан.