Комитет по бюджету и финансам Жогорку Кенеша 21 июня рассмотрел и одобрил проекты кредитного и грантового соглашений между Кыргызстаном и Азиатским банком развития (АБР).

Замминистра экономики и финансов Мирлан Байгончоков сообщил, что в рамках этих соглашений АБР выделит $80 млн. Из них $69,3 млн — льготный кредит, а $10,7 млн — грант. Срок кредита 24 года, процентная ставка 1%.

По его словам, средства поступят в Гарантийный фонд и затем будут предоставляться кредиты на развитие малого и среднего бизнеса.

Депутатка Бурун Аманова в ответ заявила, что кредиты международных доноров используются неэффективно.

«К примеру, на развития энергосектора направлено $2,2 млрд, и неизвестно, куда и как они были потрачены. Откровенно, нет никаких положительных изменений в энергосекторе», — отметила она.

По данным минфина, на 30 апреля 2021 года госдолг Кыргызстана составил $4,93 млрд. В начале февраля этого года ведомство сообщало, что страна должна АБР $605,4 млн — это более 13% госдолга.

Бизнес и пандемия

С приходом пандемии коронавируса и последовавших ограничений в стране пострадал малый и средний бизнес, обострилась безработица. В марте 2020 года власти ввели режим чрезвычайной ситуации по всей стране и режим чрезвычайного положения в некоторых городах и районах, таким образом ограничив работу бизнесу.

По данным Нацстаткома, за 9 месяцев 2020 года малый и средний бизнесы в сфере общественного питания потеряли 41% или почти 6 млрд сомов в валовых доходах от продажи услуг по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Сейчас по данным минздрава в стране наблюдается третья волна коронавируса и власти вновь по-немногу вводят ограничения в городах с ухудшающейся эпидситуацией. Так, 17 апреля в Бишкеке запретили работать с 23:00 до 7:00 увеселительным заведениям (ночным клубам, ресторанам, точка общественного питания, кафе, караоке и барам).

Столичный муниципалитет ежедневно проводит рейды в увеселительные заведения и штрафует тех, кто нарушает запрет.