Внешний управляющий «Кумтор Голд Компани» (КГК) Тенгиз Болтурук 21 июня в эфире «Биринчи радио» рассказал о том, как сейчас работает компания, о позиции в отношении Centerra Gold Inc. и дальнейших действиях.

«Кумтор Голд Компани» — «дочка» канадской Centerra Gold Inc. КГК разрабатывает рудник Кумтор — крупнейшее в Центральной Азии высокогорное золоторудное месторождение. Кыргызстан владеет более 26% акций Centerra Gold и является крупнейшим держателем акций компании.

Про решение суда о банкротстве

По словам Болтурука, после решения Нью-Йоркского суда* о банкротстве, некоторые подрядчики прекратили поставки и из-за этого возникли проблемы снабжения рудника.

*1 июня стало известно, что дочерние компании Centerra «Кумтор Голд Компани» и «Кумтор Оперейтинг Компани» обратились в суд в Нью-Йорке, чтобы начать процесс банкротства. Этот процесс под надзором суда предусматривает автоматическое приостановление рассмотрения всех претензий к компаниям во всем мире.

8 июня суд удовлетворил иск и постановил, что компании не могут быть привлечены к уголовной ответственности, им не могут быть предъявлены иски и не может быть конфискована их собственность. Контракты, связанные с эксплуатацией рудника, не могут быть расторгнуты или изменены.

Но по словам Болтурука, из-за доводов кыргызской стороны, Нью-Йоркский суд отложил дело о банкротстве до 15 июля.

«Они неправильно интерпретировали это и почему-то решили остановить поставки. Приходится сейчас отправлять гарантийные письма, наши юристы в Нью-Йорке отправляют письма о том, что ни один поставщик, ни один контрактник, кто предоставляет сервис и услуги, не имеют права останавливать и нарушать контрактные обязательства. Поэтому приходится со всеми переписываться, вести переговоры», — сказал он.

Нет доступа к счетам

Болтурук сообщил, что КГК потеряла доступ к $1,7 млрд собственных средств. По его словам, Centerra полностью контролирует счета компании и закрыла к ним доступ.

«Денег на счету у “Кумтор голд компани” достаточно много. В марте этого года было последнее заседание совета директоров компании, и, согласно протоколу, на счету было $1,3 млрд. В этом году перевели дополнительные $400 млн чистой прибыли за 2020 год. Итого у нас более $1,7 млрд, но они стали для нас недоступными», — сказал он.

Болтурук рассказал, что из-за действий Centerra, КГК пришлось «быстро продать золото и обналичить его», чтобы выдать зарплаты сотрудникам. Но он пообещал, что сокращений на время внешнего управления на руднике не будет.

«Если не считать снабжение рудника, то в принципе всё восстановилось. У сотрудников хорошее настроение», — сказал он.

По словам Болтурука, внешнее управление на «Кумторе» снимут после того, как договорятся с Centerra. А до тех пор внешнее управление будут продлевать.

Плата за использование воды

Болтурук сообщил, что сейчас для нужд рудника 80% воды берут из озера Петрова, остальное с карьера. По его словам, впредь «Кумтор Голд Компани» будет платить за использование воды из Петрова.

«Мы наконец-то ввели плату за использование воды из озера Петрова. Если не ошибаюсь, то мы договорились 56 сомов за кубический метр. Это сумма более $3 млн каждый год, мы [КГК] готовы платить за воду», — сказал он.

По его словам, в будущем КГК хочет перейти на эксплуатацию воды из карьера.

Переход на подземную добычу

По словам Болтурука, КГК в будущем планирует перейти на подземную добычу на руднике. Он возмутился, тем, что Centerra в 2012 году отказалась вести подземную добычу, хотя уже разработала проект.

Также Болтурук сообщил, что пустые породы сейчас вывозятся ниже ледников. Раньше их складировали на ледниках Лысый и Давыдов.

«В будущем перейдём на подземную добычу, есть технология, когда пустая порода из такой добычи будет закладываться снова под землю. Эту технологию мы хотим внедрить», — сказал он.

Кроме этого, Болтурук сообщил, что прибыль от Кумтора кроме различных фондов направят и на разработку других месторождений. Так по его словам, средства направят на разработку рудников Алтынкен, Андаш, Талды-Булак, Жетим-Тоо и Бала-Чычкан.

Почему Кыргызстан не ведёт переговоры с Centerra?

Болтурук отметил, что Centerra заняла позицию обвиняющей стороны и не хочет признавать экологические нарушения.

«Я могу объяснить наше молчание. Я за правительство не отвечаю, но сейчас такая ситуация складывается, что Centerra избрала позицию обвиняющей стороны. Они не хотят признать те факты, которые были озвучены государственной комиссией — это многолетнее хищническое отношение этой компании к кыргызским ресурсам, к ледникам, некомпетентное управление. Компания до сих пор не признает экологический ущерб», — сказал он.

Болтурук подчеркнул, что говорил с руководством страны и знает, что «переговоров не будет пока Centerra не признает предъявленные иски и претензии и не начнет относиться к Кыргызстану, как к равному партнеру в вопросе разработки месторождения».

Что происходит вокруг Кумтора?

Месторождение Кумтор с начала июня находится в центре внимания общественности и депутатов Жогорку Кенеша. Из-за соглашений по разработке рудника начато уголовное дело, по которым задержаны ряд политиков, в том числе экс-премьер-министр Омурбек Бабанов.

7 мая Октябрьский райсуд постановил взыскать с золотодобывающей компании «Кумтор Голд Компани» 261,7 млрд сомов или $3 млрд в пользу государства.

За день до этого, 6 мая, депутаты парламента сразу в трех чтениях приняли закон, который позволяет ввести внешнее управление в любой из компаний.

Затем 12 мая госкомиссия по изучению деятельности «Кумтор Голд Компани» подвела предварительные итоги своей работы. Тогда члены комиссии предложили взыскать с компании 459 млрд сомов или $4 млрд 252 млн с учетом тех средств, которые уже потребовал суд.

14 мая закон о внешнем управлении был подписан президентом Садыром Жапаровым. Уже 18 мая власти страны назначили Тенгиза Болтурука, бывшего члена директоров кандаской компании — временным внешним управляющим компании «Кумтор Голд Компани».

Что предпринимает Centerra Gold?

В ответ на действия кыргызских властей Centerra Gold Inc. инициировала обязательное арбитражное разбирательство против правительства Кыргызстана. В компании считают, что действия властей нарушают подписанные договоры между сторонами и намерены защищать свои права.

Канадская компания намерена добиться в суде запрета для правительства Кыргызстана вводить внешнее управление в её дочернем предприятии «Кумтор голд компани» и преследовать её по недавно выставленным штрафам и налоговым претензиям. В Centerra Gold Inc. считают это нарушением инвестиционных соглашений правительства по Кумтору.

Кроме этого, Centerra Gold Inc. хочет добиться с кыргызской стороны возмещения убытков и ущерба, возникших в результате действий правительства Кыргызстана против «Кумтор голд компани».

Позже в ответ на введение внешнего руководство в «Кумторе» Centerra Gold заявила, что правительство Кыргызстана нарушило взятые ранее на себя обязательства и «фактически захватила контроль над рудником».

Кроме этого Centerra Gold подала иск в Верховный суд Онтарио на Тенгиза Болтурука — внешнего управляющего компанией «Кумтор».

В заявлении канадской компании говорилось, что судебный иск подан в ответ на нарушения Болтурука перед Centerra Gold и «в связи с недавним захватом рудника Кумтор правительством Кыргызстана».

В канадской компании планируют запретить Болтуруку прямое или косвенное участие в управлении рудником Кумтор.