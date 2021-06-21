Мэрия Бишкека сняла запрет на работу увеселительных заведений с 23:00 до 7 утра. Такое решение 21 июня принял и.о. мэра Бишкека Бактыбек Кудайбергенов после встречи с представителями ресторанного бизнеса.

Сообщается, что рестораторы просили пересмотреть решение о введении ограничений, чтобы тысячи работников заведений смогли продолжить свою работу.

По итогам встречи, и.о. мэра провёл заседание городской чрезвычайной противоэпидемической комиссии, на которой было решено отменить временные ограничения. Рестораторам напомнили о соблюдении санитарно-эпидемиологических норм и обязали не заполнять заведения на более чем 50% посадочных мест.

Мэрия Бишкека ввела ограничения на работу заведений 16 июня. В муниципалитете объясняли, что такое решение приняли из-за ухудшения эпидситуации.

Ранее министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что предложил муниципалитету ввести некоторые ограничения в столице из-за ухудшения эпидситуации. По его словам, в стране начался резкий рост заболеваемости коронавирусом, который можно назвать третьей волной.

«Молодые люди являются носителями вируса, идут контакты. Также есть рекомендации по соблюдению обязательного масочного режима в общественном транспорте и социальной дистанции в точках общественного питания. Мои заместители докладывают по итогам рейдов, что санитарные правила нигде не соблюдаются», — рассказал Бейшеналиев.

На брифинге 15 июня замминистра здравоохранения Жалалидин Рахматуллаев заявил о начале третьей волны COVID-19. По его словам, для этого власти развернули более 3 тысяч коек в стационарах и ещё 1,5 тысячи оставили на резерв.

Он также отметил, что в стране сейчас циркулируют четыре штамма коронавируса, среди которых британский штамм, который составил 44% и российский — 39%.

На 21 июня в Кыргызстане зафиксировано уже 115 615 случаев заражения коронавирусом. Также за все время зарегистрировали 1 937 случаев смерти среди пациентов с коронавирусом.

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