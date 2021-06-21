Пресс-служба министерства экономики сообщила, что ведомство наняло французскую компанию Linpico SARL «в целях укрепления планирования, координации, исполнения и прозрачности бюджета».

Компания окажет Кыргызстану консультационную помощь по ряду направлений. Это:

обновление эконометрической модели финансового программирования [чтобы эффективнее прогнозировать доходы и расходы в среднесрочной и долгосрочной перспективе];

совершенствование межбюджетных отношений;

кассовое планирование, управление денежной ликвидностью и контроль бюджетных обязательств по международным стандартам.

Так же Linpico SARL поможет в подготовке новой Стратегии управления госдолгом и подготовит требования для системы и учета внешнего и внутреннего долга Кыргызстана. Кроме того, французскую компанию привлекут к разработке «нормативных и методологических документов по международным стандартамы финансовой отчетности для общественного сектора».

Linpico SARL уже приступила к выполнению задания – 19 мая был проведен ряд встреч и обсуждений с вовлеченными в проект руководителями управлений. На них также присутствовала команда Всемирного банка.

Кыргызстан нанял французскую компанию для проекта «Развитие потенциала в области управления государственными финансами», одобренного в июне 2018 года.

Этот проект реализуется в рамках Многостороннего донорского трастового фонда за счет грантовых вкладов от правительства Швейцарии и Европейской комиссии. Сам трастовый фонд администрируется Всемирным банком.

Что известно о Linpico SARL

Согласно сайту компании, основанная в 1991 году Linpico SARL представляет собой «многопрофильную консалтинговую компанию, работающую по всему миру в области международного развития».

Предоставляемые ей услуги – это весь проектный цикл от определения и формулирования программы до реализации, оценки и мониторинга проекта.

Эксперты Linpico SARL охватывают 5 основных секторов: управление государственными финансами, образование, госуправление, развитие торговли и частного сектора, а также информационные технологии.

В число клиентов компании входят Европейская комиссия, Азиатский банк развития, Всемирный банк, Африканский банк развития, Межамериканский банк развития, Французское агентство развития, а также национальные правительства.

По данным Linpico SARL, на сегодняшний день компания выполнила заказы более чем в 80 странах.

Согласно исследованию Кильского института мировой экономики, в мире есть семь стран, чей внешний кредитный долг Китаю превышает 25% от их ВВП. Кыргызстан – одна из них. В список также вошли Джибути, Нигер, Республика Конго, Лаос, Камбоджа и Мальдивы.

Linpico SARL, за исключением Кыргызстана, работала с четырьмя из них – Джибути, Нигером, Республикой Конго и Камбоджей. Подробнее эти проекты описаны на сайте компании.

Госдолг Китаю

По данным Министерства финансов, внешний долг Кыргызстана Китаю составляет 43,2% от общего госдолга страны – 4,7 миллиарда долларов. Из них почти половина (1,7 млн долларов или 43,2%) – кредиты, взятые в Эксимбанке Китая.

Кроме того, в этом году власти Кыргызстана запросили помощь у Китая на 742,9 млн долларов на борьбу с коронавирусом, поддержку экономики и покрытие дефицита в бюджете. Большая часть средств выделена в виде кредитов.

Согласно исследованию Национального бюро экономических исследований США, Кыргызстан в 2019 году занимал 5-е место в мире по доле внешнего долга Китаю от своего ВВП.

Как считает аналитическая организация Центр глобального развития, такой большой долг ставит Кыргызстан в «финансово уязвимое» положение перед Китаем.

Если Кыргызстан не сможет вовремя погасить кредит, то Китай имеет право потребовать любой актив страны через международный суд.

В 2018 году правительство Кыргызстана установило максимальный порог долга перед одним кредитором — 50% от всего объема внешнего госдолга.

В основном кредиты от китайской стороны предоставлялись на развитие инфраструктуры, энергосектора и постройку автодорог. Однако известны случаи растраты и коррупции при освоении китайских кредитов.

Одни из ярких примеров — коррупция при модернизации ТЭЦ на кредит в $386 миллионов от китайской компании TBEA. В январе 2018 года в старых корпусах ТЭЦ произошла авария, из-за которой жители Бишкека остались без отопления в аномальные морозы. Это послужило поводом для расследования прозрачности траты кредита на модернизацию теплоэлектроцентрали.

В 2020 году кыргызская сторона неоднократно просила Китай попросил облегчить нагрузку внешнего долга на бюджет страны, так как из-за пандемии коронавируса в Кыргызстане сильно пострадала экономика.

Ранее экс-президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в телефонном разговоре с Си Цзиньпином также просил о пролонгации и облегчений по выплате внешнего долга. Последний раз эта просьба звучала во время недавнего визита в Бишкек главы китайского МИД Ван И.

В конце мая 2021 года власти Китая решили предоставить Кыргызстану грантовую помощь по итогам двусторонних кыргызско-китайских переговоров в городе Сиань.

Китайской стороной решено предоставить 350 млн юаней (около $54 млн) – их направят на реализацию инфраструктурных проектов в стране. При этом, не будет начисляться дополнительная оплата за отсрочку платежей по государственному внешнему долгу Кыргызстана перед Китаем.

Кроме того, в Кыргызстан направят китайских специалистов, задействованных в реализации грантовых проектов, ранее временно приостановленных из-за пандемии COVID-19.