Вас тоже расстраивает, что Кыргызстан — бедная, коррумпированная страна, захваченная криминалом и неграмотными людьми?

Вас тоже печалит, что нашим жителям мало где можно зарабатывать хорошие деньги, и поэтому многие вынуждены батрачить на тяжелой работе где-нибудь в России?

Вам тоже надоело, что исход выборов в нашей стране часто решает подкуп голосов или давление через админресурс?

Тогда присоединяйтесь к нашей команде, потому что мы хотим со всем этим (и не только этим) бороться. Через образование и обучение английскому языку.

Как это взаимосвязано?

Одной из важнейших первопричин многих проблем в Кыргызстане мы считаем массовую бедность. Люди в нашей стране живут не просто за чертой бедности, сотни тысяч людей в Кыргызстане живут сильно ниже этой черты, и это наша с вами общая катастрофа, даже если вы представитель среднего класса или богач.

Бедный человек буквально занят выживанием. У бедного человека остаётся очень мало внутренних ресурсов на борьбу за свои права. Из-за бедности люди могут совершать отчаянные поступки и идти на сделку с совестью, если цель — прокормить своих детей.

Это выгодно коррумпированной власти и криминалу. Ведь среди бедных людей намного легче, например, найти себе курьера, который будет нелегально перевозить сумки с миллионом долларов. Или домкома, который поможет организовать подкуп жильцов своего дома на выборах. Или милиционера, который закроет глаза на преступление за определенную мзду.

И как же бороться с бедностью?

Через образование.

Мы хотим, чтобы в Кыргызстане было больше конкурентоспособных профессионалов. Людей — неважно какой профессии — которые будут востребованы не только внутри страны, но и за её пределами.

При этом мы хотим нацелиться, в первую очередь, на те профессии, которые не будут людей вынуждать уезжать из страны. Спасибо пандемии, таких профессий, похоже, стало значительно больше: от программистов до цифровых иллюстраторов, от операторов колл-центров до продавцов в интернет-магазинах, от финансовых консультантов до изобретателей мобильных игр.

Мы хотим, чтобы сотни тысяч людей в Кыргызстане научились зарабатывать больше, не уезжая из своей родной страны, а в идеале — из своего родного села или города.

Представьте, если, например, в Таласе, Баткене или Таш-Кумыре появятся значительные сообщества людей, которые легко могут заработать хотя бы $250 в месяц. Жизнь в этих городах поменяется кардинально. Во-первых, это будет важнейший приток инвестиций, во-вторых, людей даже с таким доходом уже сложнее запугать и сложнее подкупить. А если люди начнут зарабатывать ещё в два раза больше?

Это будет выгодно всем нам. Эти люди будут, соответственно, больше тратить. Вокруг них будет расти инфраструктура.

И да, мы мечтаем, чтобы у нас не было такого бешеного расслоения между богатыми и бедными. Мы надеемся, что, инвестируя в образование, мы, в первую очередь, построим в Кыргызстане огромный, стабильный, независимый, свободный средний класс.

Можно узнать про вакансии?

Да, о вакансиях. Фундаментом всех знаний, которые нужны для всего вышеописанного, мы считаем знание английского языка.

Английский язык стал настолько популярным и универсальным, что, зная его, человек открывает себе доступ: а) почти во все области знаний, какие можно только себе представить; б) к огромнейшему рынку сбыта своих услуг.

Мы будем обучать английскому языку школьников со всего Кыргызстана. Мы будем делать это онлайн — да, мы за последний год изучили онлайн-образование как могли.

Кто нам для этого нужен?

Менеджер/ка проекта

Управлять проектом будет человек, который будет совмещать работу менеджера/менеджерки и преподавателя/преподавательницы. Преподавание английскому будет занимать лишь часть рабочего времени этого человека — в остальное время он/а будет разрабатывать и составлять программы, координировать работу других учителей, работать с программистами (о них чуть далее), следить за тем, что мы обучаем качественно.

Это очень ответственная должность, на которую нам нужен человек, отлично разбирающийся как в самых современных методиках обучения английскому языку, так и в последних достижениях онлайн-образования. Огромнейшим преимуществом будет знание кыргызского языка.

Учителя английского

Мы планируем нанять группу учителей английского языка. В первую очередь, мы заинтересованы в тех, кто знает хорошо и кыргызский, и английский. Нам нужны учителя, которые будут понимать важность того, что мы делаем, и будут, прежде всего, нацелены на результат (их ученики должны в итоге овладеть английским).

Программисты

Для того, чтобы поддерживать техническую составляющую проекта, нам нужна целая группа программистов. Мы ищем:

Фронтендеров, которые знают React;

Бэкендеров, которые знают Django;

Специалистов в области анализа данных;

Специалистов по разработке мобильных приложений (можно отдельно для Андроида, отдельно для Айфона, можно всё вместе).

Если вы не уверены в своей квалификации, но влюблены в нашу идею и хотите работать программистом/программисткой, то можете сначала пройти в «Клоопе» стажировку.

Специалист/ка по финтеху и банковскому делу

Нам нужен человек, который разбирается в том, как устроены банки, денежные переводы, платёжные системы. В какой-то момент мы хотим помогать нашим ученикам находить удалённую работу, и нам нужен будет человек, который придумает оптимальный способ перевода денег в (весьма ограниченных) условиях Кыргызстана. Эта позиция необязательно на полную ставку, мы рассматриваем вариант нанять консультанта/консультантку.

Экономист/ка

Нам важно понимать, какое количество людей потенциально может быть трудоустроено на ту или иную удаленную работу, какой эффект произведет появление таких удаленных рабочих мест и еще многое другое. Для этого нам нужен экономист/экономистка, способные рассчитывать объем потенциальных рынков и составлять экономические прогнозы. Эта консультативная позиция не на полную ставку.

Куда отправлять заявки?