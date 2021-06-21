Вас тоже расстраивает, что Кыргызстан — бедная, коррумпированная страна, захваченная криминалом и неграмотными людьми?

Вас тоже печалит, что нашим жителям мало где можно зарабатывать хорошие деньги, и поэтому многие вынуждены батрачить на тяжелой работе где-нибудь в России?

Вам тоже надоело, что исход выборов в нашей стране часто решает подкуп голосов или давление через админресурс?

Тогда присоединяйтесь к нашей команде, потому что мы хотим со всем этим (и не только этим) бороться. Через образование и обучение английскому языку.

Как это взаимосвязано?

Одной из важнейших первопричин многих проблем в Кыргызстане мы считаем массовую бедность. Люди в нашей стране живут не просто за чертой бедности, сотни тысяч людей в Кыргызстане живут сильно ниже этой черты, и это наша с вами общая катастрофа, даже если вы представитель среднего класса или богач.

Бедный человек буквально занят выживанием. У бедного человека остаётся очень мало внутренних ресурсов на борьбу за свои права. Из-за бедности люди могут совершать отчаянные поступки и идти на сделку с совестью, если цель — прокормить своих детей.

Это выгодно коррумпированной власти и криминалу. Ведь среди бедных людей намного легче, например, найти себе курьера, который будет нелегально перевозить сумки с миллионом долларов. Или домкома, который поможет организовать подкуп жильцов своего дома на выборах. Или милиционера, который закроет глаза на преступление за определенную мзду.

И как же бороться с бедностью?

Через образование.

Мы хотим, чтобы в Кыргызстане было больше конкурентоспособных профессионалов. Людей — неважно какой профессии — которые будут востребованы не только внутри страны, но и за её пределами.

При этом мы хотим нацелиться, в первую очередь, на те профессии, которые не будут людей вынуждать уезжать из страны. Спасибо пандемии, таких профессий, похоже, стало значительно больше: от программистов до цифровых иллюстраторов, от операторов колл-центров до продавцов в интернет-магазинах, от финансовых консультантов до изобретателей мобильных игр.

Мы хотим, чтобы сотни тысяч людей в Кыргызстане научились зарабатывать больше, не уезжая из своей родной страны, а в идеале — из своего родного села или города.

Представьте, если, например, в Таласе, Баткене или Таш-Кумыре появятся значительные сообщества людей, которые легко могут заработать хотя бы $250 в месяц. Жизнь в этих городах поменяется кардинально. Во-первых, это будет важнейший приток инвестиций, во-вторых, людей даже с таким доходом уже сложнее запугать и сложнее подкупить. А если люди начнут зарабатывать ещё в два раза больше?

Это будет выгодно всем нам. Эти люди будут, соответственно, больше тратить. Вокруг них будет расти инфраструктура.

И да, мы мечтаем, чтобы у нас не было такого бешеного расслоения между богатыми и бедными. Мы надеемся, что, инвестируя в образование, мы, в первую очередь, построим в Кыргызстане огромный, стабильный, независимый, свободный средний класс.

Можно узнать про вакансии?

Да, о вакансиях. Фундаментом всех знаний, которые нужны для всего вышеописанного, мы считаем знание английского языка.

Английский язык стал настолько популярным и универсальным, что, зная его, человек открывает себе доступ: а) почти во все области знаний, какие можно только себе представить; б) к огромнейшему рынку сбыта своих услуг.

Мы будем обучать английскому языку школьников со всего Кыргызстана. Мы будем делать это онлайн — да, мы за последний год изучили онлайн-образование как могли.

Кто нам для этого нужен?

Менеджер/ка проекта

Управлять проектом будет человек, который будет совмещать работу менеджера/менеджерки и преподавателя/преподавательницы. Преподавание английскому будет занимать лишь часть рабочего времени этого человека — в остальное время он/а будет разрабатывать и составлять программы, координировать работу других учителей, работать с программистами (о них чуть далее), следить за тем, что мы обучаем качественно.

Это очень ответственная должность, на которую нам нужен человек, отлично разбирающийся как в самых современных методиках обучения английскому языку, так и в последних достижениях онлайн-образования. Огромнейшим преимуществом будет знание кыргызского языка.

Учителя английского

Мы планируем нанять группу учителей английского языка. В первую очередь, мы заинтересованы в тех, кто знает хорошо и кыргызский, и английский. Нам нужны учителя, которые будут понимать важность того, что мы делаем, и будут, прежде всего, нацелены на результат (их ученики должны в итоге овладеть английским).

Программисты

Для того, чтобы поддерживать техническую составляющую проекта, нам нужна целая группа программистов. Мы ищем:

  • Фронтендеров, которые знают React;
  • Бэкендеров, которые знают Django;
  • Специалистов в области анализа данных;
  • Специалистов по разработке мобильных приложений (можно отдельно для Андроида, отдельно для Айфона, можно всё вместе).

Если вы не уверены в своей квалификации, но влюблены в нашу идею и хотите работать программистом/программисткой, то можете сначала пройти в «Клоопе» стажировку.

Специалист/ка по финтеху и банковскому делу

Нам нужен человек, который разбирается в том, как устроены банки, денежные переводы, платёжные системы. В какой-то момент мы хотим помогать нашим ученикам находить удалённую работу, и нам нужен будет человек, который придумает оптимальный способ перевода денег в (весьма ограниченных) условиях Кыргызстана. Эта позиция необязательно на полную ставку, мы рассматриваем вариант нанять консультанта/консультантку.

Экономист/ка

Нам важно понимать, какое количество людей потенциально может быть трудоустроено на ту или иную удаленную работу, какой эффект произведет появление таких удаленных рабочих мест и еще многое другое. Для этого нам нужен экономист/экономистка, способные рассчитывать объем потенциальных рынков и составлять экономические прогнозы. Эта консультативная позиция не на полную ставку.

Куда отправлять заявки?

Форма для тех, кто подаёт на позиции менеджера проекта или учителей английского языка

Форма для программистов

Форма для экономистов и специалистов по финтеху, банковскому делу

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