Фото: Хамидулло Узаков/«Клооп»

Ошская ТИК не допустила к повторным выборам в Ошский городской кенеш 76 кандидатов. При этом 14 из них нарушили закон на предыдущих выборах. Об этом «Азаттыку» сообщил председатель городской избирательной комиссии Кушубак Ниязбеков.

По словам Ниязбекова, в общей сложности заявление подали 763 кандидата из девяти партий. 76 кандидатов были не допущены — из них 14 кандидатов от партий «Ата Журт-Кыргызстан» и «Улуттар Биримдиги» были исключены из-за того, что нарушили закон на прошлых выборах.

Полный список партий, участвующих на выборах в Ошский городской кенеш и имена нарушителей ЦИК должен опубликовать 21 июня.

Партии «Ынтымак», «Улуу-Журт», «Бир Бол», «Бутун Кыргызстан», «Ата-Журт Кыргызстан» и «Улуттар Биримдиги», участвовавшие на выборах 11 апреля, заявили о своем намерении снова принять участие. Партии «Биздин Кыргызстан», «Келечек-Будущее» и «Нур» тоже изъявили желание участвовать на выборах.

Центризбирком отменил результаты выборов в местные кенеши прошедших 11 апреля в городах Бишкек, Ош и Токмок. Это решение было принято в связи с нарушениями, повлиявшими на результаты голосования — подкуп голосов, административный ресурс, массовая регистрация избирателей.

Переизбрание депутатов трех городских кенешей назначено на 11 июля. Мероприятие обойдется в 48,3 миллиона сомов. 21 июня началась агитационная кампания во всех трех городах.