Адвокаты бывшего премьер-министра Омурбека Бабанова, задержанного по подозрению в коррупции по делу «Кумтора», подали жалобу в Бишкекский горсуд по изменению меры пресечения.

По их словам, бывшего чиновника поддержали 74 депутата Жогорку Кенеша. Они подписали ходатайство об изменении меры пресечения для Омурбека Бабанова.

«Большая часть депутатов Жогорку Кенеша, среди которых Дастан Бекешев, Бакыт Торобаев, Мирлан Жээнчороев, Канат Исаев, Шералы Абдылдаев, Нурбек Тотонов, Эмиль Токтошев обеспокоены задержанием экс-премьер-министра КР Омурбека Бабанова.

Они отмечают, что арест Бабанова вызвал большой общественный резонанс и многие считают выдвинутые обвинения против него необоснованными и бездоказательными», — заявили адвокаты.

По их данным, Бишкекский горсуд рассмотрит их жалобу во вторник, 22 июня.

«Мы докажем в вышестоящем суде, что задержание Бабанова незаконное. Любой суд, если он будет прозрачным и справедливым, должен его освободить», — заявили его адвокаты.

Жалоба на ОТРК

Также юристы Бабанова 21 июня сообщили «Клоопу», что соратники Бабанова подали жалобу на редакцию Общественной телерадиовещательной корпорации за сюжет про месторождение Кумтор. Там политика показали как коррумпированного чиновника, хотя его вина еще не доказана судом.

Согласно поданной жалобе, 17 июня примерно в 19:30 в спецвыпуске программы «Ала-Тоо 24», освещая события по золоторудному месторождению Кумтор, со словами «…результатом целого ряда заключенных заведомо невыгодных для Кыргызстана соглашений стали многомиллиардный ущерб и непоправимый вред окружающей среде. Так, в погоне за золотом, вернее за круглой суммой ряд чиновников не устояли перед соблазном. Уже задержаны несколько представителей высших эшелонов власти..» показали кадры с суда Омурбека Бабанова.

Адвокат бывшего чиновника Анатолий Хегай заявил, что ОТРК преднамеренно показала видео с его подзащитным для того, чтобы у кыргызстанцев в отношении Бабанова сформировался образ коррумпированного чиновника.

Хегай отметил, что согласно Конституции каждый человек считается невиновным, пока его виновность не будет доказана.

«Нарушение этого принципа является основанием для возмещения материального ущерба и морального вреда в судебном порядке», — отметил адвокат в своем заявлении.

Он потребовал от редакции ОТРК немедленно выпустить опровержение «ранее распространенной недостоверной информации» о причастности Бабанова к коррупции по делу Кумтора. В случае отказа, он намерен подать в суд.

Представитель и адвокат Омурбека Бабанова Ислам Каргабаев заявил, что необходимо учитывать презумпцию невиновности и нельзя очернять Бабанова до решения суда.

«Неправильно показывать такой сюжет, где его уже сделали виновным. Если ОТРК сделает опровержение, то дело до суда не дойдет», — сказал он.

Задержания и скандал вокруг «Кумтора»

Политика Омурбека Бабанова задержали 31 мая сотрудники ГКНБ по подозрению в коррупции при реализации проекта «Кумтор». Тогда в Госкомитете сообщили, что Бабанов задержан «на основании полученных в ходе следствия доказательств».

Адвокат политика Амантур Абдырахманов заявил, что Бабанов не совершал никаких противоправных действий по «Кумтору». По его словам, сам экс-премьер написал в протоколе, что ему непонятно в чем его подозревают.

2 июня Первомайский райсуд решил, что следующие два месяца Бабанов проведет в СИЗО ГКНБ.

Кроме Бабанова по делу о коррупции на «Кумторе» также задержали, экс-депутата Исхака Пирматова, депутатов Асылбека Жээнбекова, Торобая Зулпукарова и Талантбека Узакбаева.

Скандал вокруг «Кумтора» разгорелся более месяца назад, после того, как 6 мая депутаты Жогорку Кенеша сразу в трех чтениях приняли закон, который позволяет ввести внешнее госуправление в частной компании.

Спустя еще неделю, 12 мая госкомиссия по изучению деятельности «Кумтор Голд Компани» подвела предварительные итоги своей работы. Тогда члены комиссии предложили взыскать с компании 459 млрд сомов или $4 млрд 252 млн.

Тогда же депутаты предложили еще один вариант — расторгнуть все соглашения между правительством и «Кумтором» или ввести временное управление на предприятии. 14 мая закон о внешнем управлении был подписан президентом Садыром Жапаровым.

В итоге власти назначили внешнего управляющего в «Кумтор Голд Компани». Им стал гражданин Канады Тенгиз Болтурук, который был членом совета директоров канадской компании Centerra Gold Inc.

Такое решение не устроило канадскую Centerra Gold Inc. Компания заявила, что подает в Арбитражный суд на кыргызское правительство. В Centerra считают, что действия властей республики нарушают подписанные договоры между сторонами.

При этом, в канадской компании отмечают, что готовы и к «конструктивному диалогу», если правительство к ним обратится.