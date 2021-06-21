Пресс-служба Центральной избирательной комиссии сообщила, что 21 июня Бишкекская ТИК провела жеребьевку среди политических партий, зарегистрированных на повторные выборы депутатов столичного кенеша.

Так, была определена очередность партий в бюллетене для голосования, которое состоится 11 июля.

Первым номером идет партия «Ата Журт Кыргызстан», которую связывают с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым. А следующей в бюллетене расположилась партия «Биздин Кыргызстан», которую назвали клоном партии «Мекеним Кыргызстан», связанной с Матраимовыми.

№ 1 — «Ата Журт Кыргызстан»;

№ 2 — «Биздин Кыргызстан»;

№ 3 — Партия мигрантов, застройщиков и центра аграрной реформы «Жаны-Мезгил»;

№ 4 — «Эмгек»;

№ 5 — «Замандаш»;

№ 6 — «Социально-политическая партия «Сила в единстве»;

№ 7 — Партия зеленых Кыргызстана;

№ 8 — «Ишеним»;

№ 9 — «Айкол Кыргызстан»;

№ 10 — «Туран»;

№ 11 — «Социал-демократы»;

№ 12 — «Реформа»;

№ 13 — «Келечек-Будущее»;

№ 14 — «Столица»;

№ 15 — «Онугуу-Прогресс»;

№ 16 — «Улуу-Журт»;

№ 17 — «Ынтымак»;

№ 18 — «Биздин Эл».

Всего на выборы зарегистрировали 18 политобъединений.

Сообщается, что в жеребьевке участвовали уполномоченные представители зарегистрированных партий, представители СМИ, а также общественные наблюдатели.

«Также в эти дни территориальные избирательные комиссии в городе Ош и Токмок проводят жеребьевку по определению номера в избирательном бюллетене среди политических партий, зарегистрированных на выборы в городские кенеши», — добавили в ЦИК.

Повторные выборы

Центризбирком в мае 2021 года аннулировал итоги выборов в горкенеши Бишкека, Оша и Токмока, которые прошли 11 апреля. Такое решение приняли из-за нарушений, которые повлияли на исход голосования.

После, президент Садыр Жапаров подписал указ о назначении повторных выборов в этих городах на 11 июля 2021 года.

Регистрация кандидатов завершилась 20 июня, а на следующий день началась предвыборная агитация. Она продлится до 8 утра 10 июля.

Ошская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 9 партий: «Ынтымак», «Улуу Журт», «Бир Бол», «Биздин Кыргызстан», «Бутун Кыргызстан», «Ата Журт Кыргызстан», «Улуттар биримдиги», «Келечек-Будущее» и «Нур».

А на выборах в Токмоке участвуют всего шесть партий: «Эл биримдиги», «Бирге-Вместе», «Эмгек», «Патриот ынтымагы», «Асыл Мурас жаштары» и «Ата Журт Кыргызстан».