Российский мультимиллионер Александр Лебедев в своем инстаграме сообщил, что посетил карьер золотого рудника «Кумтор». На видео мужчина за кадром рассказывает Лебедеву, что раньше в этой местности располагался ледник Лысый.

«Карьер золотого рудника Кумтор на высоте 4,4 км глубиной 1 км – добыча ведётся более 25 лет ,выручка за эти годы около 12(!) млрд долл, из которых Киргизии официально(!) досталось не более нескольких сотен миллионов долларов…», – гласит подпись к публикации.

Отвечая на вопросы пользователей предприниматель заявил, что большая часть этих денег ушла «в иностранные карманы», а другая часть – «в карманы местных властей».

Один из пользователей уточнил у Лебедева, собирается ли он «навести там порядок» или это просто возможность открыть новый бизнес. Мультимиллионер ответил, что «порядок решил навести президент Жапаров».

Кто такой Александр Лебедев?

Александр Лебедев — российский предприниматель, общественный и политический деятель, писатель. Председатель совета директоров ЗАО «Национальная резервная корпорация», бывший депутат Государственной думы. Депутат Слободской районной думы.

Он является владельцем британского онлайн-издания Independent, телевизионного канала London Live и газеты Evening Standard. Лебедев также крупнейший частный акционер и инвестор «Новой газеты».

Его состояние Forbes в 2016 году оценил в $400 млн. В окстябре 2020 года он вместе с основателем криптовалютной биржи Garantex Сергеем Менделеевым и IT-инженерами Романом Моисеевым и Ильей Бугаевым объявил о запуске проекта первого криптовалютного банка.

Лебедев выступал с рядом публикаций в российской и зарубежной прессе, в которых объявил об открытии феномена «Третьего колониализма» — системы, которая основана на выкачивании финансовых ресурсов из «периферийных стран» в интересах «золотого миллиарда». Эти идеи впоследствии нашли отражение в его книге «Охота на банкира».

По данным издания РБК, сын Александра Лебедева Евгений является совладельцем The Evening Standart и The Independent. Он также был организатором нескольких благотворительных акций, в рамках которых было собрано более £75 млн (порядка $100 млн) на защиту окружающей среды и поддержку уязвимых социальных групп.