В Кара-Буринском районе Таласской области 58-летний местный житель был убит, когда пытался защитить сына во время драки. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе УВД Таласской области.

По информации УВД, 19 июня около 05:25 утра в РОВД Кара-Буринского района поступило сообщение из территориальной больницы — к ним привезли мертвого жителя села Чымгент.

По данному факту милиция начала досудебное производство. Выяснилось, что драка произошла возле дома покойного. Мужчина увидел, как три односельчанина избивают его 24-летнего сына, вышел к нему на выручку и в результате погиб сам.

В УВД Таласской области сообщили, что у сына погибшего все лицо и тело было в крови. Нападение на него зарегистрировано по статье «Хулиганство», виновные в избиении были задержаны. По поводу же смерти отца избитого молодого человека Кара-Буринская межрайонная судебно-медицинская экспертиза пришла к выводу, что на теле погибшего нет следов насилия.

Но родственники погибшего потребовали от специалистов Таласского областного управления СМЭ повторно осмотреть тело.

«В результате было подтверждено отсутствие следов насилия на теле погибшего. Ведется расследование», — сказали в УВД Таласской области.