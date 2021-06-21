Открытие инфекционной больницы. Фото: Kabar.kg

В Нарыне рядом с областной объединенной больницей открыта инфекционная больница на 70 коек. Из-за нехватки средств на строительство больницы потребовался почти год.

В церемонии открытия больницы, на строительство, которой было потрачено 79,2 млн сомов приняли участие заместитель руководителя кабинета министров Жылдыз Бакашова, министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев и представители региональных властей.

Когда коронавирусная инфекция распространялась быстрыми темпами, в Нарыне не хватало койкомест. В результате было принято решение о строительстве дополнительного здания, и в августе 2020 года было начато строительство новой больницы из легких конструкций.

Больница, которая должна была открыться через месяц, из-за отсутствия средств открыла двери для пациентов лишь через 10 месяцев — 18 июня текущего года.

В разговоре с «Клоопом» заместитель руководителя кабинета министров Жылдыз Бакашова сообщила, что в этом году построят дома для медиков и кыргызстанцев с инвалидностью.

«Мы хотим создать лучшие условия для медицинских работников, недавно получивших диплом врачей и привлечь к работе в регионах. Также полностью решен вопрос компенсаций врачам, которые работали в «красной зоне», деньги сейчас распределяются», — сказала она.

По словам Бакашовой в новую больницу закуплены генераторы, аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы и медицинское оборудование на сумму 3,5 млн сомов.

В больнице, 50 коек в палатах интенсивной терапии, 10 коек в отделении реанимации и 10 коек в после реанимационных палатах. Кроме того, больница оснащена системой жидкого кислорода.

Больницы, построенные с опозданием

Во время начала пандемии коронавируса в Кыргызстане ощущалась нехватка лечебных учреждений. Тогда правительство начало строительство новых инфекционных больниц в регионах.

8 октября 2020 года в Бишкеке была открыта инфекционная больница на 100 койко мест стоимостью 77,5 млн сомов. Строительство было профинансировано Фондом развития регионов и социального партнерства.

Больницу начали строить 25 июля, но закончили только в октябре, несмотря на то, что тогдашний премьер-министр Кубатбек Боронов требовал закончить строительные работы в кратчайшие сроки.

При поддержке Узбекистана в Кадамжайском районе Баткенской области была открыта инфекционная больница на 200 коек. Кроме того, власти отремонтировали старое здание Центра семейной медицины и ввели в эксплуатацию инфекционную больницу на 90 коек.

Кроме этого, в Сузакском районе Джалал-Абадской области по инициативе местных жителей и предпринимателей было отремонтировано здание бывшего лицея, под больницу на 360 койко мест. Сумма ремонта и восстановительных работ составила 15 млн сомов.

В конце 2020 года в Алайском районе и Кара-Суйском районе Ошской области были построены инфекционные больницы на 60 и 150 мест. Здания раньше были школой и профессиональным лицеем.

Наконец, новый корпус Ошской детской инфекционной больницы на 100 коек был сдан в эксплуатацию с восьмимесячным опозданием.