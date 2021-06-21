Директор Госагентства водных ресурсов Абдылбай Жайлобаев в интервью государственному информагентству «Кабар» рассказал, что в Чуйской области по ночам будут закрывать водозаборы, чтобы обеспечить Жайылский и Панфиловский районы водой.

По его словам, такие меры нужны, чтобы вода успела накопиться за то время, пока водозаборы закрыты на ночь. До этого власти установили лимиты на использование поливной воды, но это не помогло.

«Поэтому мы решили, что в течение пары дней будем закрывать водозаборы по ночам, чтобы она на ночь накапливалась и доходила до конечных районов. Утром снова будем открывать», — рассказал Жайлобаев.

Вместе с этим он добавил, что в Жайылском и Панфиловском районах планируют восстановить около 200 скважин, которые пробурили в советское время. Госагенство считает, что это смягчит ситуацию с засухой в области.

«В советское время в стране было более 5 тысяч скважин, но из-за дороговизны от их использования отказались. Сейчас идет оценка стоимости их восстановления. Надо узнать, в каком состоянии они», — добавил он.

Кроме этого, по его словам, Катарский фонд уже дал предварительное согласие профинансировать восстановление 100 скважин. Также планируется строительство водохранилищ на реке Аспара в Кара-Балте и Сокулуке.

Жайлобаев отметил, что проектная документация по этим объектам уже готова, но нужно найти средства на реализацию.

Засуха в Кыргызстане

Проблема засухи встала перед фермерами Кыргызстана из-за наступившей аномальной жары. Еще в начале июня фермеры жаловались, что из 100 тыс засеянных гектаров высохли около 6 тыс.

По их словам, проблема обеспечения водой актуальна не первый год, но в 2021 году ситуация стала невыносимой.

«Если мы эту проблему не решим, 60% урожая просто засохнет. Вопрос стоит остро. Люди пишут о проблемах, о которых не хватит говорить и дня. На некоторых каналах закрывают воду на 2-3 дня, чтобы прогнать воду дальше, это очень много», — рассказал Виталий Какштыкс, представитель Ассоциации кукурузоводов страны.

Чтобы обратить внимание на проблему засухи, около 300 фермеров Чуйской области вышли на митинг. Они заявили, что засуха и проблема полива полей приведет к убытками и проблемам с продовольствием в Бишкеке.

Также они были недовольны тем, что власти республики ведут спуск воды в Казахстан и Узбекистан. В компании «Электрические станции» ответили, что спуск воды происходит по соглашению с Казахстаном и Узбекистаном о поставке электроэнергии в объеме 1650 млн кВтч. За них страна будет расплачиваться, спуская воду в летние месяцы до 2023 года.

В компании пояснили: соглашения о поставках электроэнергии были подписаны еще в марте «в целях сохранения водных ресурсов Токтогульского водохранилища, бесперебойного электроснабжения населения и отрасли экономики страны и успешного прохождения осенне-зимнего периода 2021-2022 годов».