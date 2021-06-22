Главврач Республиканской инфекционной больницы Гульжигит Аалиев 22 июня сообщил, что обращаемость и госпитализация больных в Бишкеке из-за COVID-19 увеличивается.

По его словам, больница переполнена, причем, в отличие от прошлогодней ситуации сейчас поступает много молодежи, идет рост госпитализации среди детей. Главврач заявил, что его беспокоит, что «поступают дети с положительным результатом ПЦР, пневмонией в тяжелой и среднетяжелой формах».

«Вчера поступили четверо детей до 16 лет. У них ПЦР-тест на коронавирус положительный, а также пневмония. Состояние средней тяжести и тяжелые. В прошлом году не было такого, чтобы в 20-30 лет попадали в реанимации в крайне тяжелом состоянии. В этом году мы видим, что коронавирус молодеет», – сказал он.

Аалиев отметил, что в реанимации находятся 15 пациентов, на кислородном концентраторе 111 пациентов.

«Многие занимаются самолечением. Семьи поступают и, когда спрашиваем, откуда они могли заразиться, то говорят, что посещали поминки, разные мероприятия. По моему мнению, прошлогоднего ажиотажа все же не будет, так как медики у нас обучены и подготовлены», – добавил Аалиев.

По данным минздрава, на утро 22 июня в Республиканской инфекционной больнице нет свободных мест для приема зараженных коронавирусом. Это главное медучреждение для лечения от COVID-19, которое может принять до 400 пациентов.

В ведомстве сообщили, что всего на 22 июня в лечебницах имеется 212 свободных койко-мест, из них 80 – в мобильных клиниках Национального госпиталя.

61 место свободно в Чуйской областной объединенной больнице, 20 – в городской клинической больнице №1. В других учреждениях остаются считанные койко-места.

Третья волна коронавируса

На утро 22 июня выявлен 931 новый случай заражения, и зарегистрировано восемь смертей среди пациентов с COVID-19. Это рекордная с начала года цифра. Ранее в связи с ростом заболеваемости минздрав сообщил, что в стране официально началась третья волна коронавируса.

Больше было только на пике «черного июля» прошлого года. Тогда максимум зафиксирован 18 июля 2020 года, когда было выявлено 1264 заражения.

Читать по теме: Второй «черный июль» и нехватка коек. Эксперты предупредили о резком росте числа заболевших COVID-19 в ближайшие недели

В Кыргызстане за время пандемии зарегистрировали всего 116 546 случаев заражения COVID-19. За это время от коронавируса скончались 1 945 человек.

Республиканский оперативный штаб по коронавирусу уже рекомендовал гражданам ограничить поездки в города Бишкек и Ош, Чуйскую и Ошскую области, где наблюдается наиболее сложная эпидемиологическая ситуация.

Прогноз The Lancet

Ранее один из наиболее известных, старых и самых авторитетных общих журналов по медицине The Lancet опубликовал исследование ученых, которые сделали прогноз смертности от COVID-19 по всему миру.

По их данным, Кыргызстан ожидает наихудший прогноз смертности от коронавируса — от 256 до 512 смертей на 100 тыс человек. Авторы отмечают, что модель исследования учитывает распространение и эффективность вакцин от COVID-19 по каждой стране.

«Кризис с COVID-19 может возникнуть по всей Центральной Азии, пока только две страны в этом регионе (Кыргызстан и Узбекистан) получили вакцины бесплатно», — отметили исследователи.