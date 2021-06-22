В Бишкеке у здания городского суда проходит митинг сторонников бывшего премьер-министра Омурбека Бабанова. Сегодня, 22 июня, суд рассматривает жалобу адвокатов бывшего чиновника по изменению ему меры пресечения. Защита Бабанова требует отпустить его под подписку о невыезде.

Акция в поддержку Бабанова началась еще в 9 утра. Сторонники бывшего чиновника заявляют о его невиновности по делу «Кумтора» и требуют его освобождения. По данным организаторов, на митинге участвуют более двух тысяч человек.

Фото: 24.kg

Также несколько депутатов Жогорку Кенеша пришли поддержать Омурбека Бабанова. Они хотели войти в зал суда, однако их не впустили. В итоге Мирлан Жээнчороев, Кенжебек Бокоев, Аккулу Бердиев, Нурбек Тотонов, Калдарбек Баймуратов и Акылбек Кемелов остались ждать решения суда снаружи.

Членов семьи Бабанова также не хотели пускать на заседание, однако его супруга Рита Бабанова, дочь и сын силой ворвались внутрь.

Видео: 24.kg

Днем ранее адвокаты Бабанова сообщили, что 74 депутата парламента подписали ходатайство об изменении меры пресечения для Омурбека Бабанова.

«Они [депутаты] отмечают, что арест Бабанова вызвал большой общественный резонанс и многие считают выдвинутые обвинения против него необоснованными и бездоказательными», — заявили адвокаты.

Кроме того, защита Бабанова считает его задержание незаконным.

«Любой суд, если он будет прозрачным и справедливым, должен его освободить», — утверждали его адвокаты.

Задержания чиновников и скандал вокруг «Кумтора»

Политика Омурбека Бабанова задержали 31 мая сотрудники ГКНБ по подозрению в коррупции при реализации проекта «Кумтор». Тогда в Госкомитете сообщили, что Бабанов задержан «на основании полученных в ходе следствия доказательств».

Адвокат политика Амантур Абдырахманов заявил, что Бабанов не совершал никаких противоправных действий по «Кумтору». По его словам, сам экс-премьер написал в протоколе, что ему непонятно в чем его подозревают.

2 июня Первомайский райсуд решил, что следующие два месяца Бабанов проведет в СИЗО ГКНБ. Однако сам Бабанов считает, что его задержание незаконно.

Кроме Бабанова по делу о коррупции на «Кумторе» также задержали, экс-депутата Исхака Пирматова, депутатов Асылбека Жээнбекова, Торобая Зулпукарова и Талантбека Узакбаева.

Скандал вокруг «Кумтора» разгорелся более месяца назад, после того, как 6 мая депутаты Жогорку Кенеша сразу в трех чтениях приняли закон, который позволяет ввести внешнее госуправление в частной компании.

Спустя еще неделю, 12 мая госкомиссия по изучению деятельности «Кумтор Голд Компани» подвела предварительные итоги своей работы. Тогда члены комиссии предложили взыскать с компании 459 млрд сомов или $4 млрд 252 млн.

Тогда же депутаты предложили еще один вариант — расторгнуть все соглашения между правительством и «Кумтором» или ввести временное управление на предприятии. 14 мая закон о внешнем управлении был подписан президентом Садыром Жапаровым.

В итоге власти назначили внешнего управляющего в «Кумтор Голд Компани». Им стал гражданин Канады Тенгиз Болтурук, который был членом совета директоров канадской компании Centerra Gold Inc.

Такое решение не устроило канадскую Centerra Gold Inc. Компания заявила, что подает в Арбитражный суд на кыргызское правительство. В Centerra считают, что действия властей республики нарушают подписанные договоры между сторонами.

При этом, в канадской компании отмечают, что готовы и к «конструктивному диалогу», если правительство к ним обратится.

1 июня стало известно, что дочерние компании Centerra «Кумтор Голд Компани» и «Кумтор Оперейтинг Компани» обратились в суд в Нью-Йорке, чтобы начать процесс банкротства. Этот процесс под надзором суда предусматривает автоматическое приостановление рассмотрения всех претензий к компаниям во всем мире.

8 июня суд удовлетворил иск и постановил, что компании не могут быть привлечены к уголовной ответственности, им не могут быть предъявлены иски и не может быть конфискована их собственность. Контракты, связанные с эксплуатацией рудника, не могут быть расторгнуты или изменены.

Но по словам Болтурука, из-за доводов кыргызской стороны, Нью-Йоркский суд отложил дело о банкротстве до 15 июля.