В парламенте 81 депутат поставил подписи под обращением в Бишкекский горсуд. Они просят отпустить из СИЗО ГКНБ под домашний арест своего коллегу Асылбека Жээнбекова.

Брата экс-президента Сооронбая Жээнбекова и одновременно депутата парламента шестого созыва арестовал ГКНБ по делу «Кумтора» 31 мая. Его подозревают в коррупции. Депутаты считают, что при выборе меры пресечения и выдвижения обвинений в адрес Жээнбекова-депутата была нарушена новая Конституция и ряд норм кыргызского законодательства.

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Они отметили в обращении, что депутат парламента не может подвергаться преследованиям за высказываемые им в связи с депутатской деятельностью суждения или за результаты голосования в парламенте. Кроме того, нарушен механизм депутатской неприкосновенности по новой Конституции.

«При применении меры пресечения следственный судья пришел к выводу без учета презумпции невиновности и без исследования доказательств совершения преступления, без вступившего в законную силу обвинительного приговора сделал выводы, что подозреваемый совершил особо тяжкое преступление против интересов государства и общества», — отмечается в обращении.

Ранее парламентарии пытались заступиться еще за одного политика, арестованного по делу «Кумтора» — бывшего премьер-министра Омурбека Бабанова. За смену ему меры пресечения на домашний арест вместо стен СИЗО ГКНБ высказались 74 депутата.

Задержание Жээнбекова

Брата экс-президента Сооронбая Жээнбекова депутата Асылбека Жээнбекова задержали 31 мая по делу «Кумтора» и водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца. Политика подозревают в коррупции.

«В рамках уголовного дела по фактам коррупции на различных этапах реализации проекта по разработке месторождения “Кумтор”, межведомственной следственной группой продолжаются следственные действия с участием лиц, имеющих отношение к данному уголовному делу», — сообщили в ГКНБ.

Адвокат политика Давран Касымов сообщил, что он подал апелляционную жалобу в Бишкекский горсуд с просьбой отменить решение райсуда и назначить депутату меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Сам Асылбек Жээнбеков считает свое задержание политическим гонением и сведением счетов.

Кроме Жээнбекова, по делу «Кумтора» задержаны экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, депутат Торобай Зулпукаров, а также экс-депутаты Исхак Пирматов и Талантбека Узакбаева. Всех водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца.

Еще в январе 2021 года по делу «Кумтора» задержали бывшего премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева. Его также подозревают в коррупции.

2 июня глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что в рамках расследования по Кумтору к ответственности могут быть привлечены бывшие президенты Кыргызстана.

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